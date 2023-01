Nastavljeno suđenje Fadilu Novaliću i ostalim: Šta su optuženi izjavili tokom istrage

Trojica optuženih saslušana su u svojstvu osumnjičenih 28. maja 2020., kao i krajem te godine pred podizanje optužnice. Za zloupotrebe prilikom nabavke respiratora s njima je optužena i federalna ministrica finansija Jelka Miličević.

Novalić je u istrazi kazao da sa Solakom i Hodžićem nije razgovarao ni pripremao plan za nabavku respiratora. Kazao je da je Vlada FBiH jednoglasno odobrila sredstva za nabavku medicinske opreme.

“Nisam lobirao ni uticao na donošenje odluke”, naveo je Novalić.

Kazao je da je u kabinet premijera stiglo više ponuda za respiratore, a da je on rekao da se ponuda “Srebrene maline” proslijedi tadašnjem direktoru Zavoda za javno zdravstvo, Davoru Peharu, s obzirom na ponuđenu količinu.

Novalić je u istrazi rekao da ne zna šta se dalje dešavalo između Solaka i Hodžića, te da je jednom traženo da potpiše pismo da Vlada stoji iza nabavke respiratora, što je i učinio. Dodao je da je dva puta potpisao pismo i nije obraćao pažnju na različite oznake tipova respiratora.

On je rekao da nije imao kontakata sa Agencijom za lijekove u vezi s dobijanjem dozvole “Srebrenoj malini”, ali misli da je Hodžiću pokušao pomoći njegov tadašnji šef kabineta Hasan Gabnibegović.

Solak je u istrazi kazao da su u Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ) stizale ponude, a da im je pažnju privukla ponuda “Srebrene maline” jer je imala kraći rok dostave i veću količinu respiratora.

On je kazao da je Štab izdvojio sedam miliona konvertibilnih maraka, a da je zatraženo da se ostatak obezbijedi iz tekuće rezerve. Naveo je da je nakon potpisivanja ugovora upoznat da je bila tehnička greška u odnosu na tip respiratora.

“Nikakav poklon nisam dobio, niti mi je obećan prilikom nabavke respiratora”, kazao je Solak.

Hodžić je kazao da se odlučio uključiti u nabavku medicinske opreme kako bi pomogao državi i svojoj firmi. Ispričao je da je preko poslovnih kontakata došao do Kristijana Marića, koji mu je rekao da sarađuje sa firmama koje nabavljaju opremu.

Hodžić je naveo da je poslao ponude sa dva tipa respiratora i druge opreme na više adresa u BiH i regionu, uključujući i Vladu Federacije, odakle ga je kontaktirala sekretarica Bahra Džaka i rekla mu da dostavi zvaničnu ponudu.

On je kazao da je kasnije pozvan u FUCZ-e i da su potpisali ugovor, te da je tada prvi put vidio Solaka. Ispričao je kako je Marić rekao da će respiratore za njega nabaviti Sanja Lekić, ali da on nije pristao da njenoj firmi uplati novac, nego je stupio u kontakt sa firmom u Šangaju. Naveo je da su u Kini insistirali da ona bude uključena, te je on predložio da sklopi s njom ugovor o posredovanju.

Hodžić je rekao da je Novalića upoznao pred dolazak respiratora i da mu je premijer zahvalio na poslu koji je obavio.

“Ideja o ulasku u ovaj posao je bila samo moja”, naveo je Hodžić.

On je dodao da je sa svog računa podigao 100.000 maraka kako bi platio proizvođačima malina.

Iako je na prošlom ročištu odbio čitanje iskaza, predsjedavajući Vijeća Branko Perić rekao je da je promijenio odluku nakon sugestije sudije Gorana Radevića, koji je želio da čuje iskaze jer nije od početka u Vijeću.

Tužioci Džermin Pašić i Mirza Hukeljić kazali su da iskaze ulažu kako bi se vidjelo da su tvrdnje optuženih, date u istrazi, suprotne materijalnim dokazima i njihovoj kasnijoj odbrani, kao i da su međusobno svaljivali krivicu. Odbrane su kategorički odbacile ove navode tužioca, izražavajući zadovoljstvo čitanjem iskaza.

“Čuli ste šta je tužilac najavio i izjavu. Na vama je da ocijenite ovako ponašanje Tužilaštva”, kazala je braniteljica Vasvija Vidović.

Na ročištu je započela rasprava o predloženim dokazima replike Tužilaštva koji, po Odbranama, ne ispunjavaju uslove da se izvedu u ovoj fazi postupka.

Vidović je kazala da su predloženi dokazi mogli biti pribavljeni i u toku istrage, te da se dokazi iz replike ne mogu odnositi na temeljne elemente krivičnog djela. Braniteljica Marsela Bajramović je navela da se predloženim dokazima Tužilaštvo udaljilo od optužnice.

Ročište je prekinuto zbog obaveza člana Vijeća u drugom predmetu, a izjašnjenja o prijedlogu Tužilaštva bit će nastavljena 18. januara, piše BIRN.

