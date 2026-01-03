Svijet

Mamdani oštro: Maduro stiže u njujorški zatvor, ovo je čin rata

Objavljeno prije 8 minuta

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani, oglasio se povodom hapšenja venecuelanskog predsjednika Nicolása Madura.

Mamdani je na društvenim mrežama objavio kako je bio unaprijed obaviješten o hapšenju Madura i njegove supruge, kao i o njihovom planiranom zatvaranju u saveznom pritvoru u New Yorku.

Maduro i njegova supruga navodno će biti smješteni u Metropolitan Detention Center, saveznu ustanovu u Brooklynu.

Mamdani je oštro kritikovao napad na Venecuelu.

“Jednostrani napad na suverenu državu čin je rata i kršenje saveznog i međunarodnog prava”, rekao je gradonačelnik,piše Vijesti

“Ova otvorena potraga za promjenom režima ne pogađa samo one u inozemstvu, već direktno utiče i na stanovnike New Yorka, uključujući desetke hiljada Venezuelaca koji ovaj grad smatraju svojim domom”, zaključio je


