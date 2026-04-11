Video: Komšić “ugasio” Vukanovića zbog BiH na SP

Na pitanje Komšića, da li će na predstojećem Svjetskom prvenstvu navijati za Bosnu i Hercegovinu, Vukanović je dao nedefinisan odgovor:

“Neću se ne radovati uspjesima Bosne i Hercegovine”.

Potom je Vukanović pokušao skrenuti priču u drugi kontekst, na što ga je Komšić prekinuo i opet mu postavio pitanje – da li će navijati za Bosnu i Hercegovinu, obzirom da se planira kandidovati za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.Navijam za Srbiju i Crvenu zvezdu. Srbije nema, a rekao sam neću se ne radovati uspjehu Bosne i Hercegovine. Ne možete voljeti dvije žene”, pričao je Vukanović, ne dozvolivši Komšiću da mu postavi naredno pitanje,pišu Vijesti

Burna polemika Zvonka Komšića i Nebojše Vukanovića zbog reprezentacije BiH na Svjetskom prvenstvu 🇧🇦 pic.twitter.com/ccIH5YBQfn — Vijesti.ba (@Vijesti_ba) April 9, 2026

Ipak, Komšić ga je uspio nekako zaustaviti u monologu, uz konstataciju da u Bosni i Hercegovini prima platu te da “to nije korektno”, aludirajući i da nije građanin Srbije, na što je Vukanović, opet prekinuo voditelja:

“To je jako drsko i bezobrazno. Nije ovo vaša zemlja”.

Komšić mu se potom zahvalio na gostovanju, prekinuo razgovor i “ugasio” Vukanovića u programu uživo, riječima:

“Ovo je zemlja svih građana Bosne i Hercegovine”.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari