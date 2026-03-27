Narandžasto upozorenje i dalje na snazi: Udari vjetra do 75 km/h širom BiH

Pojačan vjetar očekuje se širom zemlje, uz povremeno olujne udare južnog i jugoistočnog smjera između 40 i 75 km/h. U poslijepodnevnim satima vjetar će promijeniti smjer na zapadni. U Krajini se prognozira kiša sa količinama od 30 do 70 l/m², koja će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg.

Upozorenje se odnosi na period 26. i 27. marta 2026. godine.

Iz Svjetske meteorološke organizacije (WMO) preporučuju građanima da budu spremni na moguće smetnje u funkcionisanju i prekide aktivnosti na otvorenom, te da prate najnovije vremenske prognoze i postupaju prema uputama nadležnih institucija.

Jutros je u našoj zemlji preovladavalo oblačno vrijeme sa kišom i snijegom u Bosni, te kišom u Hercegovini. Temperature zraka u 7 sati iznosile su: Bjelašnica -6; Banja Luka, Bihać i Sokolac 0; Bugojno, Doboj, Drvar, Ivan Sedlo, Livno, Prijedor, Sanski Most i Sarajevo 1; Gradačac i Tuzla 2; Zenica 3; Srebrenica 4; Bijeljina i Trebinje 5; Mostar 6 stepeni. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosio je 924 hPa, što je za 18 hPa niže od normalnog i u laganom je opadanju.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i snijegom u Bosni, te kišom u Hercegovini. Više padavina očekuje se na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, uz povremeno jake udare na sjeveru i sjeverozapadu. Dnevna temperatura zraka kretat će se od 1 do 6, na jugu od 7 do 12 stepeni.

U Sarajevu će biti oblačno sa kišom i snijegom, uz dnevnu temperaturu oko 4 stepena.

Sutra se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U nizinama će padati kiša i susnježica, u jutarnjim satima ponegdje i snijeg, dok će u višim područjima padati snijeg. Većina padavina očekuje se u Bosni, dok će u Hercegovini biti slabije. Vjetar umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 0 do 5, na jugu do 8, a dnevne od 2 do 7, na jugu do 12 stepeni.

U nedjelju u većem dijelu zemlje zadržat će se oblačno vrijeme sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snijegom. Na jugu se očekuje smanjenje oblačnosti. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 1 do 5, na jugu do 8, a dnevne od 5 do 10, na jugu do 14 stepeni.

Početkom sedmice u većem dijelu zemlje pretežno oblačno, uz više sunčanog vremena na jugu. U Bosni je lokalno moguća slaba kiša, dok se u Hercegovini u poslijepodnevnim satima očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 1 do 5, na jugu do 8, a dnevne od 5 do 10, na jugu do 16 stepeni, najavljuju iz FHMZ BiH.

