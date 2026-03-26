Američki ratni brod stiže u Jadran, Vlada RH dala odobrenje

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj zatvorenoj sjednici donijela je odluku o davanju odobrenja za uplovljavanje američkog ratnog nuklearnog broda u unutarnje morske vode Republike Hrvatske i njegov boravak u hrvatskoj luci. Detalji o tome o kojem se plovilu radi, kao ni datum dolaska i trajanje boravka, još uvijek nisu objavljeni.Dolazak plovila zahtijeva posebne sigurnosne protokole, uključujući kontrolu i nadzor nuklearnog pogona tokom boravka u luci, te osiguranje luke i okolnog akvatorija u saradnji s domaćim sigurnosnim službama,pi[e Avaz

Američki ratni brodovi su Hrvatsku posjećivali i ranije, što se smatra znakom snažnog partnerstva sa Sjedinjenim Državama i suradnje unutar NATO-a. Najpoznatiji među njima je nuklearni nosač aviona USS Gerald R. Ford, koji je posjetio Split u junu 2023. godine kao dio planiranih poziva luka i saradnje s hrvatskim Oružanim snagama.

Taj nosač ponovno je uplovio u hrvatske vode u oktobru 2025. godine tokom svoje raspoređenosti u Evropi, što je predstavlja drugi posjet ovog najmodernijeg američkog nosača zrakoplova hrvatskim lukama.

Posjeti američkih ratnih brodova Hrvatskoj obično se tretiraju kao dio redovnih pomorskih operacija i vježbi, ali i kao simbol bliskih bilateralnih odnosa te sigurnosne suradnje između Hrvatske i SAD‑a. Vlada zasad nije objavila kada će brod stići, u kojoj će luci boraviti, niti je li ovaj posjet povezan s trenutnim globalnim sigurnosnim izazovima, prvenstveno ratom u Iranu.

