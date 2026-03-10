Od aprila za ova 3 znaka počinje konačno lakši život: Slijedi dug period bogatstva i sreće

Ono što je mjesecima stajalo, kočilo i iscrpljivalo, sada se pokreće – i to brže nego što su očekivali. S lakoćom će riješiti probleme koji su ih dugo opterećivali.

1. Ovan

Do sada je morao tražiti prilike, inicirati i gurati stvari naprijed. Od aprila situacija se okreće.

Pojavljuju se uplate koje nisu bile u planu, dogovori koji su stajali mjesecima odjednom se aktiviraju, a prilike koje donose stabilniji prihod dolaze bez najave.

Dugovi se zatvaraju jedan po jedan, bez osjećaja žrtve.

Ono što je važno – ovaj period ne traje kratko.

Svaki naredni mjesec donosi više, a osjećaj sigurnosti koji dolazi Ovnu postaje nova realnost.

2. Vaga

Vaga konačno izlazi iz finansijskog pritiska koji ju je iscrpljivao.

Sve ono što je visilo – minusi, pozajmice, obaveze – počinje se rješavati.

Dolazi novac koji nije očekivala.

Neko vraća dug, saradnja koja je djelovala završeno ponovo se pokreće, a kraj mjeseca prvi put ne izgleda kao borba.

Najveća promjena nije u novčaniku, već u osjećaju. V

Vaga prvi put ima prostor da diše, bez konstantnog pritiska da nešto mora odmah zatvoriti.

3. Ribe

Ribe su najduže čekale ovaj trenutak.

Period u kojem se sve odgađalo, u kojem su planovi pucali prije nego što počnu, završava se. Razlika je jasna već u prvim danima.

Ribe prestaju rješavati probleme iz dana u dan i prvi put počinju planirati unaprijed.

Od aprila dolazi konkretno rješenje.

Dug koji ih je najviše opterećivao zatvara se na način koji nisu očekivale.

Novac dolazi iz pravaca koje nisu ni razmatrale, prenosi Novi.

