Revolucionarna garda odgovorila Trampu: “Korumpirani predsjednik Amerike laže, Hormuški moreuz je zatvoren”

Islamska revolucionarna garda (IRGC) oštro je reagovala na izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), poručivši da je Hormuški moreuz i dalje zatvoren, uprkos njegovim tvrdnjama da je prolaz slobodan.Tri broda vraćena

U zvaničnom saopćenju IRGC-a navodi se da su jutros, nakon kako tvrde “laži korumpiranog predsjednika Amerike o otvorenosti Hormuškog moreuza”, tri kontejnerska broda različitih nacionalnosti pokušala proći kroz određeni koridor uz dozvole, ali su vraćena nakon upozorenja mornarice Revolucionarne garde.

Upozorenje IRGC-a

Iranska mornarica dodatno je naglasila da je moreuz zatvoren i da će svaki pokušaj prolaska biti tretiran kao provokacija i naići na odlučan odgovor.

– Kretanje bilo kojeg broda ‘ka i od’ luka saveznika i podržavalaca cionističko-američkih neprijatelja prema bilo kojoj destinaciji i iz bilo kojeg koridora je zabranjeno – poručili su iz IRGC-a.

Donald Tramp je u četvrtak izjavio da su Iranci, kako je naveo, kao “poklon” omogućili prolazak deset naftnih tankera kroz Hormuški moreuz, ali su te tvrdnje ubrzo demantovane.

Prema dostupnim informacijama, Iran dozvoljava prolaz isključivo brodovima država koje ne smatra neprijateljskim, dok ostali rizikuju ozbiljne posljedice ukoliko pokušaju tranzit kroz ovu strateški izuzetno važnu pomorsku rutu.

Facebook komentari