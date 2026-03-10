Demirović: Svi su stali iza mene, vratit ću im to u utorak

“Bitno je da smo pobijedili, to nam je bio cilj. Borili smo se svi na terenu i na kraju zaslužili pobjedu”, rekao je Demirović, pa dodao:

“Kući možemo pobijediti svakoga, ne trebamo se plašiti nikoga. Cilj će biti da prođemo, naravno, i da idemo na Svjetsko prvenstvo”.

Demirović je svjestan da je podbacio protiv Velsa, ali je činjenica da u nekoliko navrata nije imao ni sreće. Ipak, raduje ga to što su ga svi podržali nakon noći koja za njega nije bila toliko lagana, kakva je bila za ostale bh. fudbalere.

“Podrška mi daje ekstra snagu. Nisam imao sreće jučer, odigrao sam lošije nego što sam mislio, ali osjetio sam veliku podršku i da svi stoje iza mene. To će mi dati snagu za utorak i nadam se da ću tada odužiti svima. Vratit ću im to u utorak”, zaključio je Demirović.Prisutnim se obratio i Nikola Katić, koji je bio na visini zadatka svih 120 minuta.

“Veliki korak za nas, ostvarili smo što smo zacrtali i idemo sada napraviti još jedan iskorak. Italija je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, ali mi znamo svoje kvalitete i bit ćemo spremni da napravimo taj zadnji korak”, rekao je Katić, kojeg su pitali o snimku Italijana koji je kružio mrežama,piše Vijesti

“Neću da ulazim u to, mi samo gledamo sebe. Analizirat ćemo utakmicu sa Velsom, gdje je moglo biti bolje, a bilo je stvari koje trebamo popraviti”.

