Pogledajte slavlje u svlačionici “Zmajeva”: Poljem se širi miris ljiljana!

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u finale baraža za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. BiH je u polufinalu baraža u Cardiffu nakon izvođenja penala pobijedila Vels sa 4:2. Rezultat nakon 90, a potom i 120 minuta igre bio je 1:1.

Pogodak za BiH postigao je Edin Džeko u 86. minuti, a strijelac za Vels bio je Daniel James (52.).

Posljednji penal za našu selekciju izveo je Kerim Alajbegović.

Upravo je Alajbegović, koji je preokrenuo sve svojim ulaskom, te pogodio posljednji penal za prolaz, objavio snimak iz svlačionice i prenio atmosferu koja je zaista nevjerovatna.

Kako se i očekivalo, igrači su uz hit Halida Bešlića proslavili jednu od najvećih pobjeda u historiji bh. reprezentacije.

Zmajevi će u utorak u Zenici dočekati Italiju u finalu baraža. Pobjednik ide na Svjetsko prvenstvo, pišu Vijesti.

