Delegati SNSD-a i HDZ-a srušili kvorum sjednice Doma naroda PSBiH: Ponovo ništa od jeftinijeg goriva

Još jedna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH je propala nakon što nije bilo kvoruma.Naime, sjednica je zakazana na zahtjev osam delegata, a na dnevnom redu su se ponovo trebale naći izmjene Zakona o akcizama, kojim bi se omogućilo da Vijeće ministara BiH može privremeno ukinuti akcize na gorivo u slučaju da dođe do poremećaja na tržištu, a maksimalno šest mjeseci u toku godine,piše Avaz

Kvoruma nije bilo jer se na njoj nisu pojavili delegati SNSD-a i HDZ-a BiH.

Prvo je predsjedavajući Kemal Ademović zatražio pauzu u pokušaju da se osigura kvorum, no nakon pauze nije bilo kvoruma, pa je sjednica otkazana.

Na sjednici su se trebali naći i evropski zakoni, no ni od rasprave o njima neće biti ništa.

