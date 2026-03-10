Samo 11 minuta sna dnevno vam može spasiti život, evo i kako

Ovo malo produženje noćnog odmora, u kombinaciji sa dodatnih 4,5 minuta umjerenog do intenzivnog fizičkog vježbanja i četvrtinom šolje povrća više dnevno, povezano je sa značajnim smanjenjem rizika od kardiovaskularnih problema, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu European Journal of Preventive Cardiology.

Male promjene, veliki učinak

U istraživanju su analizirani podaci više od 53.000 ljudi, prikupljani tokom osam godina. Učesnici su nosili uređaje za praćenje aktivnosti, a rezultati su pokazali da su oni koji su postepeno uvodili promjene u ishranu, fizičku aktivnost i san imali 10 odsto manji rizik od zatajenja srca, srčanog i moždanog udara.

Ključ je u kombinaciji navika

„Pokazali smo da kombinacija malih promjena u više oblasti života može imati iznenađujuće veliki i pozitivan uticaj na zdravlje srca i krvnih sudova. Ovo je veoma ohrabrujuća vijest jer je većini ljudi vjerovatno lakše i dugoročno održivije uvesti nekoliko manjih promjena istovremeno nego pokušati napraviti veliku promjenu u samo jednoj navici“, izjavio je dr Nikolas Komel, glavni autor istraživanja i naučnik sa Univerziteta u Sidneju.

Pet navika koje mogu uzrokovati probleme sa srcem

Dr Komel dodaje da zajednički efekat tih pozitivnih promjena u ponašanju ima najveći uticaj na zdravlje, čak i kada su same promjene male, piše B92.

„Čak i skromne promjene u svakodnevnoj rutini mogu pomoći kardiovaskularnom sistemu i otvoriti prostor za dodatne dugoročne napretke. Podstakao bih ljude da ne potcjenjuju važnost jedne ili dvije male promjene u svakodnevici, koliko god se činile nevažnima“, rekao je,pišu Vijesti

Potrebna su dodatna istraživanja

Iako su rezultati ohrabrujući, autori studije upozoravaju da ona „ne može definitivno potvrditi uzročno-posljedičnu vezu između životnih navika i kardiovaskularnog rizika“, te da su za potvrdu tih nalaza potrebna dodatna istraživanja.

Facebook komentari