Pogledajte današnje cijene dizela i bezina u našoj zemlji

Prosječna cijena litre premium bezolovnog benzina 95 iznosi 2,64 KM, što je za tri feninga više nego jučer, dok je prosječna cijena litre dizela 3,34 KM, što je za 5 feninga više u odnosu na dan ranije.

U posljednjih mjesec dana maloprodajna cijena benzina porasla je za 33 feninga, dok je litra dizela skuplja za 1,01 KM, pokazuju podaci Federalnog ministarstva trgovine.

Izračun pokazuje da vlasnik prosječnog osobnog automobila sa spremnikom od 50 litara danas za jedno punjenje benzina mora platiti 16,50 KM više nego prije mjesec dana, prenosi Novi.

Situacija je puna dramatičnija za vlasnike dizelskih automobila. Za pun spremnik danas je potrebno izdvojiti 50 KM više u odnosu na prije 30 dana.

Iz Federalnog ministarstva trgovine podsjećaju da je u Federaciji BiH i dalje na snazi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, kojom je za veletrgovce propisana maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM za litru derivata, dok je za gospodarska društva koja obavljaju djelatnost trgovine na malo propisana maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM za litru derivata.

Građani se pozivaju da koriste besplatnu mobilnu aplikaciju “FMT FBiH oil info” na kojoj mogu pratiti maloprodajne cijene naftnih derivata na benzinskim crpkama u Federaciji BiH.

