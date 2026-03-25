Alarmantno upozorenje: Europi prijeti nestašica goriva već sljedećeg tjedna

Sawan je istaknuo je da je globalni poremećaj u opskrbi naftom i plinom već prisilio neke dijelove Azije na smanjenje potrošnje energije te da se “lančani učinak” prijeti proširiti prema Europi u narednim danima. To bi moglo natjerati europske vlade da ograniče potrošnju energije – što se nije dogodilo od krize 2022. godine.

Oko petine svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina (LNG) blokirano je u Perzijskom zaljevu nakon što je Iran zatvorio Hormuški tjesnac.

Vojni izvori za The Telegraph navode da Velika Britanija predvodi napore za ponovno otvaranje tog ključnog pomorskog pravca, uključujući mogućnost korištenja dronova za razminiranje. Istodobno, Donald Trump razmatra slanje padobranaca za moguću kopnenu operaciju na otocima uz iransku obalu, iako tvrdi da se vode mirovni pregovori s Teheranom.

Potpredsjednik SAD-a JD Vance mogao bi preuzeti ulogu pregovarača jer Iran odbija razgovarati s dosadašnjim američkim izaslanicima. Iranski izvori optužuju ih za “izdaju” tijekom ranijih pregovora.

Savjeti Međunarodne agencije za energiju

U četvrtom tjednu sukoba Međunarodna agencija za energiju pozvala je zemlje da smanje potrošnju energije, uključujući više rada od kuće, niže brzine u prometu i veću uporabu javnog prijevoza.

U Aziji su neke države već uvele četverodnevni radni tjedan, ograničile korištenje klimatizacije i otkazale službena putovanja. Sawan upozorava da bi Europa uskoro mogla morati poduzeti slične mjere.

Tržišta su već reagirala – cijene nafte porasle su za oko 40%, a plina za 60% u posljednja četiri tjedna. Situaciju dodatno pogoršavaju iranske prijetnje napadima na brodove u Hormuškom tjesnacu.

Zbog toga azijske zemlje poput Kine, Japana i Južne Koreje traže alternativne izvore, čime ulaze u konkurenciju s Europom za američke isporuke. Analitičari navode da se mnoge pošiljke preusmjeravaju prema Aziji jer tamo postižu višu cijenu.

Do ljeta nema panike

Stručnjaci upozoravaju da bi dugotrajna energetska kriza mogla gurnuti Veliku Britaniju u recesiju, dok su vozači već osjetili rast cijena goriva.

Ipak, britanska vlada tvrdi da ima stabilnu i raznoliku opskrbu energijom, a neki izvori ističu da je stvarna nestašica “najgori scenarij“ koji bi se ostvario samo ako se sukob produži do ljeta.

Trenutačno je veći problem rast cijena nego fizična dostupnost goriva, no postoji granica – ako cijene dodatno porastu, postavlja se pitanje hoće li Europa moći ili htjeti plaćati tako skupu energiju.

U tom slučaju kućanstva i poduzeća mogli bi sami početi smanjivati potrošnju. Vlade imaju ovlasti intervenirati u opskrbi gorivom u izvanrednim situacijama, ali se očekuje da bi prvo posegnule za blažim mjerama poput ograničenja brzine ili poticanja rada od kuće.

Europska komisija već je pozvala države članice da smanje ciljeve za skladištenje plina, dok financijske institucije upozoravaju na rizik recesije ako visoke cijene potraju.

