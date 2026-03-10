Mostar: Merhamet priredio iftar za ratne komandante Armije i MUP-a RBiH

U organizaciji Regionalnog i Osnovnog odbora „Merhameta“ Mostar, u HA Hotelu upriličen iftar za ratne komandante mostarskih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Iftaru su prisustvovali zamjenici komandanta 4. korpusa ARBiH Mustafa Isović i Safet Oručević, član komande 4. korpusa Šefkija Džiho, kao i komandanti brigada i bataljona Esad Humo, Šerif Špago, Šemsudin Hasić, Esad Eminović, Selim Isić, Avdo Idriz, Zijat Mušić, Jasmin Kazazić, Hamid Mutilović, Nijaz Hodžić, Ibrica Ljevo i drugi.

Također, iftaru su se odazvali i čelni ljudi MUP-a CSB Mostar u ratnom periodu Ramo Masleša i Safet Memić, mostarski muftija u penziji Seid ef. Smajkić, zamjenik predsjednika Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan“ HNK Osman Pajević, potpredsjenik JOB-a Grada Mostara Suad Marić, Alija Behram glavni urednik Radio Mostara – Ratnog studija, kao i porodica heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, generala Midhada Hujdura Hujke.

Prisutnima se kratko obratio direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Mostar, Adnin Hasić, koji se zahvalio svima na odazivu te istakao važnost zajedničkog okupljanja komandanata jedinica ARBiH i evociranja uspomena na zajedništvo u najtežim trenucima borbe za opstanak naroda i države. „Merhamet“ je bio uz narod i Armiju tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, a i danas, u miru, ostaje uz ljude u potrebi.

U ime prisutnih, obratio se Esad Humo, koji se zahvalio rukovodstvu Merhameta na pozivu.

“Mislim da se trebamo više i ćešće družiti. Možda iftari i nisu najbolja prilika, pošto nas ima i manje i više okrenuti vjeri a i različitih vjera, ali svaka prilika je zlata vrijedna.

Posebno je važno da se srećemo i družimo u ova teška vremena u kojima i svijet, a i naše okruženje rađaju neizvjesnost i probleme. Mi moramo biti zajedno i biti budni. A vjera i politika, njih naravno treba biti, taman onoliko koliko ih je bilo i u najteža vremena kada smo branili i odbranili Mostar” – rekao je komandant Humo.

Prisutni su proučili Fatihu svim poginulim i umrlim komandantima i pripadnicima ARBIH i MUP-a RBIH , a iftarsku dovu proučio je muftija u penziji Seid ef. Smajkić, piše mostar.live.

