Stiže novi zakon: Mijenja se sistem obračuna naknade za odvoz otpada u Sarajevu, nema više plaćanja po kvadraturi stana

Skupština Kantona Sarajevo donijela je Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnoj čistoći, kojim se uvode značajne promjene u sistem obračuna naknade za odvoz otpada s ciljem uspostavljanja pravednijeg i transparentnijeg modela.

Predloženim izmjenama jasnije se definišu obveznici plaćanja komunalne usluge, kao i način obračuna naknade. Dosadašnji model obračuna bio je zasnovan na kvadraturi prostora, dok se novim rješenjem predviđa obračun prema broju članova domaćinstva za fizička lica, odnosno prema vrsti djelatnosti za privredne subjekte. Također, ovim izmjenama i dopunama zakona uvodi se plaćanje paušalne naknade za objekte koji se ne koriste.

Vlada Kantona uredbom će propisati način utvrđivanja i obračuna naknade za fizička i pravna lica, uključujući kriterije za diferencirane cijene prema pretežnoj registrovanoj djelatnosti korisnika usluga, visinu i metodologiju obračuna paušalnih naknada usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja otpadaka, elemente koje naknada obuhvata, uključujući troškove prikupljanja, odvoza i deponovanja otpadaka, postupak provjere i ažuriranja podataka o korisnicima usluga i način i postupak dokazivanja trajnog nekorištenja objekta.

Cilj predloženih izmjena je uspostavljanje preciznijeg i pravičnijeg sistema obračuna, smanjenje mogućnosti manipulacije, kao i osiguravanje stabilnijeg finansiranja komunalnih preduzeća koja obavljaju djelatnost prikupljanja i odvoza otpada.

Istovremeno, predložena rješenja predstavljaju korak ka usklađivanju sistema komunalnih usluga sa praksama koje se primjenjuju u zemljama Evropske unije i regiona.

Nacrt zakona upućen je u dalju proceduru, uključujući javnu raspravu koja će trajati 15 dana, tokom koje će svi zainteresirani imati priliku dati svoje prijedloge i sugestije kako bi se došlo do što kvalitetnijeg zakonskog rješenja, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

