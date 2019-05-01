Je li ženama zaista teže izgraditi mišiće nego muškarcima?

Ukratko:
Da li hormoni zaista određuju snagu i mišiće?
Žene vs muškarci: šta kaže nauka o treningu?
Koliko je važan testosteron u izgradnji mišića?
Postoje li razlike ili je sve stvar percepcije?
“Ovo je uobičajena zabluda”, kaže profesor Leigh Breen, specijalista za fiziologiju mišića na Univerzitetu u Leicesteru, iako je lako vidjeti odakle dolazi.
Razlike u hormonima i tjelesnom sastavu
Muškarci obično imaju veći omjer mišića i masti od žena, uglavnom zbog razlika utvrđenih tokom puberteta, kada nivo testosterona značajno raste kod muškaraca. Žene, nasuprot tome, imaju tendenciju da imaju veći udio tjelesne masti – što je dijelom povezano s estrogenom.
“Iako postoji veza između testosterona i količine mišićne mase koju imamo, to ne određuje koliko efikasno možemo izgraditi mišiće treningom otpora”, kaže Breen.
Kako tijelo reaguje na trening
“Žene imaju mnogo niže nivoe testosterona – oko 15 do 20 puta niže od muškaraca. Postoji percepcija da muškarci lakše dobijaju mišiće zbog većeg testosterona i više androgenih receptora u mišićima, ali to nije sasvim tačno. Ako pogledate relativnu promjenu – procentualno povećanje – muškarci i žene vrlo slično reaguju na trening”.
To znači da većini ljudi nisu potrebni treninzi specifični za spol kako bi izgradili mišiće.
Da li su potrebni različiti treninzi za žene i muškarce?
“Postoje fiziološke razlike koje treba uzeti u obzir“, dodaje on, “ali uopšteno govoreći, muškarci i žene mogu slijediti iste principe treninga s otporom i očekivati uporediv napredak, posebno kada su mlađi”.
Granice i rizici ekstremnog smanjenja masnoće
Sastav tijela je drugo pitanje. Čak i uz trening, žene će vjerovatno održavati veći omjer masti i mišića od muškaraca.
“Možete promijeniti tu ravnotežu”, kaže on i dodaje:
“Ali snižavanje tjelesne masti obično zahtijeva prilično ekstremne dijete i trening”.
U tim ekstremima mogu postojati kompromisi:
“Vrlo nizak omjer tjelesne masti kod žena povezan je s hormonalnim poremećajima, neredovnim menstrualnim ciklusima i potencijalnim utjecajem na plodnost”, objašnjava Breen.
Dakle, moguće je promijeniti te omjere, ali to nije uvijek poželjno sa zdravstvenog stanovištam prenosi Gardijan.