Nova bolest pluća širi zabrinutost: Zvuk poput kokica pri disanju

Prvi slučaj bolesti pluća nazvanog “kokica” identifikovan je 19. marta 2025. godine.

Prema riječima docenta na Katedri za bolničku terapiju Instituta za zdravlje majke i djeteta (IMC) Univerziteta Pirogov, Tatjane Kim, ovo oboljenje koje se u većini slučajeva javlja kod korisnika vejpinga, karakteriše zvuk sličan kokicama koji izlazi iz pluća pacijenta, prenosi TASS.

Simptomi koje ljekari prepoznaju

“Ruski ljekari su naučili da identifikuju ovu novu bolest pluća (obliterantni bronhiolitis) ne samo po karakterističnom pucketanju (krepitus), već i po drugim kliničkim znacima. To uključuje sve veći kratak dah (posebno tokom fizičkog napora), suv kašalj bez sputuma, zviždanje u grudima, umor, ubrzan rad srca i poremećaje spavanja. U teškim slučajevima, cijanoza se može razviti kako se razvija respiratorna insuficijencija”, rekla je ona.

Kako se postavlja dijagnoza

Dijagnoza se potvrđuje prikupljanjem anamneze i instrumentalnim metodama.

Prema njenim riječima, sada se koriste preciznije dijagnostičke metode. To uključuje CT skeniranje visoke rezolucije, koje omogućava otkrivanje zamućenja tipa mat stakla i drugih patoloških promjena u plućima, kao i spirometriju i difuziono testiranje, koji otkrivaju smanjen ekspiracioni volumen i poremećenu razmjenu gasova.

U složenim slučajevima se vrše pomoćna ispitivanja – biopsija pluća i laboratorijski testovi, prenosi Tanjug.

Facebook komentari