Putin potvrdio: Primio sam poruku od novog iranskog vođe Hameneija…

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je prošle sedmice primio poruku od iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hameneija, o kojem se ništa nije čulo niti ga se vidjelo u javnosti otkako je prije više od šest sedmica imenovan nasljednikom svog pokojnog oca.

Putin je to rekao u ponedjeljak tokom sastanka s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem u Sankt Peterburgu. “Molim vas da vrhovnom vođi prenesete moju zahvalnost na poruci te najbolje želje za njegovo zdravlje i dobrobit”, rekao je Putin, prema saopćenju Kremlja.

“Vidimo kako se hrabar i junački iranski narod bori za svoju nezavisnost i suverenitet”, dodao je, istakavši da će Rusija “učiniti sve što je u vašem interesu i interesu svih naroda u regiji kako bi se mir postigao što je brže moguće.”

Dugotrajna odsutnost Mojtabe Hameneija iz javnosti potaknula je brojna pitanja o njegovom zdravstvenom stanju, pogotovo jer se događa u vrijeme dok traje rat između SAD-a, Izraela i Irana.

Jedan je izvor prošlog mjeseca za CNN izjavio da je Hamenei pretrpio prijelom stopala, modricu na lijevom oku i manje posjekotine na licu tokom istog napada u kojem su ubijeni njegov otac i najviši iranski vojni komandanti.

​Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u ponedjeljak kako SAD “ima naznake” da je Hamenei još uvijek živ, ali dodao je kako nije jasno koliku vlast novi vrhovni vođa zapravo ima u Iranu, pišu Vijesti.

