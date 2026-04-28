Alarm iz Sarajeva: Prijeti propadanje embrija u napuštenoj klinici

Federalna uprava za inspekcijske poslove obavještava javnost da je postupajući federalni zdravstveni inspektor u predmetu PZU “Northwestern Medical Center” Sarajevo iscrpio sve zakonom propisane mogućnosti za spašavanje biološkog materijala i embrija pohranjenih u navedenoj ustanovi i da su trenutno pohranjeni biološki materijal i embriji u opasnosti od trajnog propadanja.Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove oglasili su se saopštenjem kojeg prenosimo u cjelosti:

“Advokat odgovornog lica PZU koje se ne nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine obavijestio je postupajućeg inspektora da ne može stupiti u kontakt sa svojim vlastodavcem, kako bi se osiguralo redovno finansiranje i blagovremeno punjenje spremnika u kojima su pohranjeni biološki materijal i embriji tečnim azotom.

Shodno navedenom, pozivamo Federalno ministarstvo zdravstva da se hitno uključi u rješavanje ovog gorućeg pitanja i poduzimanjem mjera iz svoje nadležnosti osigura pravovremeno punjenje spremnika, kako ne bi došlo do uništenja pohranjenog biološkog materijala i embrija.

Podsjećamo, od momenta jednostranog zatvaranja i napuštanja PZU „Northwestern Medical Center“ Sarajevo od strane vlasnika i odgovornog lica, očuvanje biološkog materijala i embrija se potpuno i isključivo oslanjalo na poduzimanje mjera od strane nadležnog inspektora ove Uprave. Postupajući federalni zdravstveni inspektor poduzeo je sve zakonom propisane mjere i iskoristio pravne mogućnosti za spašavanje i adekvatno zbrinjavanje biološkog materijala i embrija, uključujući:

Donošenje Rješenja kojim je Javnoj zdravstvenoj ustanovi Kantonalna bolnica Zenica (JZU KBZ) – Odjel za humanu reprodukciju, menopauzu i estetsku edokrinologiju, kao pravnom licu i direktoru JZU KBZ kao odgovornom licu u pravnom licu naloženo adekvatno zbrinjavanje biološkog materijala i embriona i organizovanje njihovog preuzimanja od strane lica koja su pohranila materijal;

Upućivanje prijedloga Federalnom ministarstvu zdravstva za očuvanje, adekvatno i blagovremeno zbrinjavanje i preuzimanje biološkog materijala i embrija od strane lica koja su pohranila materijal;

Osiguravanje kontinuiranog doznačavanja finansijskih sredstava za redovno punjenje spremnika tečnim azotom jednom sedmično

Naglašavamo da je, nažalost, JZU KBZ pokrenula upravni spor kojim je zatražila mjeru odlaganja izvršenja Rješenja federalnog zdravstvenog inspektora, koju je Kantonalni sud u Sarajevu usvojio. Uz to, a s obzirom da prijedlog za očuvanje i zbrinjavanje biološkog materijala i embrija koji je postupajući federalni zdravstveni inspektor uputio Federalnom ministarstvu zdravstva nije usvojen, inspektor je isrcpio sve zakonom propisane mogućnosti za spašavanje biološkog materijala i embrija.

Stoga, još jednom apelujemo na Federalno ministarstvo zdravstva da se hitno uključi i poduzimanjem mjera iz svoje nadležnosti spriječi uništenje biološkog materijala i embrija iz PZU „Northwestern Medical Center“ Sarajevo”, poručili su.

