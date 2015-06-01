Slijedi 7 godina haosa, izdaje i teških odluka: Za 3 znaka poslije ovoga više ništa neće biti isto

Astrolozi veruju da u životu postoje razdoblja koja nas temeljno menjaju i oblikuju. Dok neke znakove uskoro očekuje mirniji i stabilniji period, tri horoskopska znaka ulaze u dugu i nemirnu fazu ispunjenu izazovima, preispitivanjem i teškim odlukama.

Ovo neće biti kratkotrajna kriza, već duboka životna etapa koja može iz korena promeniti njihov pogled na svet i same sebe.

Blizanci

Blizanci su poznati po svojoj prilagodljivosti i sposobnosti da se uz šarm i snalažljivost izvuku iz gotovo svake situacije. Ipak, period koji im predstoji mogao bi da ih primora da po prvi put uspore i ozbiljno se zamisle nad sobom i svojim izborima.

Sve što su godinama gurali pod tepih – nerešeni odnosi, finansijske brige i odluke koje su stalno odlagali – sada bi moglo da ih sustigne.

Pred njima su situacije u kojima će morati da pokažu veću zrelost i odgovornost nego ikada pre, jer problemi koje su zanemarivali više neće moći da se ignorišu.

Škorpija

Škorpije su poznate po svojoj snazi i tome što retko pokazuju ranjivost, verujući da mogu da izdrže i najteže situacije. Ipak, period koji dolazi mogao bi da ih suoči sa ozbiljnim emotivnim i poslovnim izazovima.

Moguća su razočaranja od strane ljudi kojima su verovali, kao i neočekivani obrti u planovima u koje su uložili mnogo truda i energije.

Najveći izazov za Škorpije biće prihvatanje da ne mogu sve držati pod kontrolom. Upravo kroz te gubitke i promene imaju priliku da iznova izgrade sebe i svoj život, jači i svesniji nego pre.

Vodolija

Vodolijama je sloboda jedna od ključnih vrednosti, ali period koji dolazi mogao bi da im donese osećaj ograničenosti i pritiska.

Porodične obaveze, zdravstveni izazovi ili emotivni teret mogli bi da ih dovedu u situacije iz kojih neće lako pronalaziti izlaz.

Najvažnija lekcija za Vodolije biće da nauče da prihvate pomoć drugih. Umesto da sve nose same, biće im potrebno da pokažu ranjivost i oslone se na podršku ljudi oko sebe.

Period koji menja iz korena

Astrolozi smatraju da ovakvi životni ciklusi ne dolaze bez razloga. Njihova uloga nije da nas slome, već da nas podstaknu na promenu – u načinu razmišljanja, ponašanja i životnim izborima.

Često upravo najteži trenuci donose najveće lične preokrete. Ono što u jednom trenutku izgleda kao kraj, kasnije se može pokazati kao početak sasvim nove životne priče.

Novi početak

Iako sedam godina deluje kao dug i iscrpljujući period, upravo kroz te izazove Blizanci, Škorpije i Vodolije mogu izaći snažniji nego ikada ranije.

Na kraju tog puta mnogi će shvatiti da su ih upravo teške lekcije naučile kako da budu stabilni, sigurni u sebe i spremni da bez straha prihvate sve promene koje život donosi.

