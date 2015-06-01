Zašto jaja pucaju tokom kuhanja? Rješenje je jednostavnije nego što mislite

Ako jaja samo ubacite u lonac umjesto da ih pažljivo spustite, ljuska može lako napuknuti pri udaru o dno ili o druga jaja. Sličan problem nastaje i kada voda previše jako vrije, pa se jaja tokom kuhanja sudaraju i pucaju.

Upravo na to upozorava i Serious Eats, gdje kulinarski autor J. Kenji López-Alt preporučuje da se jaja nježno spuštaju u vruću vodu pomoću kašike ili cjediljke, umjesto da se direktno ubacuju u lonac.

Šta najčešće pomaže?

Najjednostavnije rješenje je da jaja pažljivo spustite u vodu, da lonac ne bude pretrpan i da voda ne “divlja” na najjačoj vatri. Umjesto agresivnog ključanja, umjereno vrenje često daje stabilniji rezultat i manju šansu da jaja pucaju.

Još jedan praktičan trik je da ne kuhate previše jaja odjednom u malom loncu. Ako se tokom kuhanja stalno sudaraju, šansa za pucanje dodatno raste.

A šta ako želite da se lakše gule?

Kada je riječ o kuhanim jajima, važan je i način kuhanja. Serious Eats navodi da se jaja često lakše gule kada se spuštaju u već vruću vodu ili kuhaju na pari, umjesto da se kreće od hladne vode.

Trik nije u sirćetu, soli ili “tajnom sastojku”, nego u nekoliko jednostavnih koraka: nježno spuštanje, mirnije kuhanje i dovoljno prostora u loncu.

