Zašto jaja pucaju tokom kuhanja? Rješenje je jednostavnije nego što mislite

Objavljeno prije 13 minuta

Pucanje jaja tokom kuhanja jedna je od najčešćih sitnih kuhinjskih frustracija, ali uzrok je obično jednostavniji nego što se misli: najčešće su krivi pretjerano jako ključanje, grubo spuštanje jaja u vodu ili nagla promjena temperature.

Ako jaja samo ubacite u lonac umjesto da ih pažljivo spustite, ljuska može lako napuknuti pri udaru o dno ili o druga jaja. Sličan problem nastaje i kada voda previše jako vrije, pa se jaja tokom kuhanja sudaraju i pucaju.

Upravo na to upozorava i Serious Eats, gdje kulinarski autor J. Kenji López-Alt preporučuje da se jaja nježno spuštaju u vruću vodu pomoću kašike ili cjediljke, umjesto da se direktno ubacuju u lonac.

Šta najčešće pomaže?

Najjednostavnije rješenje je da jaja pažljivo spustite u vodu, da lonac ne bude pretrpan i da voda ne “divlja” na najjačoj vatri. Umjesto agresivnog ključanja, umjereno vrenje često daje stabilniji rezultat i manju šansu da jaja pucaju.

Još jedan praktičan trik je da ne kuhate previše jaja odjednom u malom loncu. Ako se tokom kuhanja stalno sudaraju, šansa za pucanje dodatno raste.
A šta ako želite da se lakše gule?

Kada je riječ o kuhanim jajima, važan je i način kuhanja. Serious Eats navodi da se jaja često lakše gule kada se spuštaju u već vruću vodu ili kuhaju na pari, umjesto da se kreće od hladne vode.

Trik nije u sirćetu, soli ili “tajnom sastojku”, nego u nekoliko jednostavnih koraka: nježno spuštanje, mirnije kuhanje i dovoljno prostora u loncu.


