Maj donosi veliki preokret: Jedan znak broji ozbiljan novac, drugom život postaje prava sapunica

Objavljeno prije 34 minute

Majski horoskopski preokret ove godine ne dolazi tiho. Zvijezde najavljuju snažne promjene koje će nekima donijeti finansijski procvat, dok će drugi prolaziti kroz emotivne turbulencije koje podsjećaju na pravu špansku seriju.

Jedan horoskopski znak konačno zatvara stare dugove i počinje brojati ozbiljan novac, dok se drugi suočava s dramatičnim ljubavnim zapletima, tajnama i iznenadnim preokretima. Upravo u toj suprotnosti krije se najveće iznenađenje mjeseca.

Bik broji novac i zatvara dugove

Bik je apsolutni pobjednik maja. Sunce osvjetljava njegovo polje vrijednosti, dok Venera otvara vrata novim izvorima zarade. Novac može stići s više strana – vraćaju se stari dugovi, oživljavaju projekti koje ste već otpisali, a moguće su i ponude iz inostranstva.

Ipak, savjet za Bikove je jasan – ne trošite odmah sve što zaradite. Oni koji uspiju kontrolisati impulsivnu potrošnju mogli bi do ljeta riješiti kredit ili investirati u nešto značajno.

Djevica u emotivnom haosu

Za razliku od stabilnog Bika, Djevica ulazi u turbulentan period pun emotivnih izazova. Tajne iz prošlosti partnera izlaze na vidjelo, poruke koje nisu bile namijenjene vama dolaze do vas, a porodične tenzije mogu eskalirati.

Mjesec donosi i povratak bivše ljubavi, ali i dilemu – oprostiti ili zatvoriti poglavlje. Savjet za Djevice je da ne donose nagle odluke u afektu, jer impulzivne reakcije mogu donijeti dodatni haos.

Šta čeka ostale znakove?

Ovan, Blizanci, Rak i Lav ulaze u period promjena koje se uglavnom tiču posla i odnosa. Ovan dobija novu poslovnu ponudu koja mijenja rutinu, Blizanci konačno potpisuju dugo očekivani ugovor, Rak rješava porodične nesuglasice, dok Lav dobija priznanje na poslu – uz upozorenje na ljubomorne kolege.

Vaga, Škorpija i Strijelac suočavaju se s važnim odlukama. Vaga mora izabrati između dvije osobe, Škorpija ulazi u fazu ‘čišćenja’ života od svega toksičnog, dok Strijelac neočekivano putuje i upoznaje osobu koja mijenja njegov pogled na karijeru.

Jarac, Vodolija i Ribe imaju mirniji, ali značajan period. Jarac dobija priznanje i stabilan rast prihoda, Vodolija razmišlja o promjeni prostora ili selidbi, dok Ribe imaju pojačanu intuiciju – snovi im mogu nositi važne poruke.
Kako iskoristiti energiju maja?

Astrolozi savjetuju da prve dane maja iskoristite za postavljanje jasnih ciljeva. Izbjegavajte impulsivne kupovine tokom punog Mjeseca i važne razgovore o novcu u kasnim večernjim satima.

Najveće promjene očekuju Bikove na finansijskom planu i Djevice na emotivnom. Dok jedni konačno osjećaju olakšanje i stabilnost, drugi prolaze kroz situacije koje ih tjeraju na preispitivanje odnosa i prioriteta.

Maj će za mnoge biti mjesec odluka i novih početaka – pitanje je samo jeste li spremni da pratite ritam koji vam zvijezde nameću.


