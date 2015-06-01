Maj donosi veliki preokret: Jedan znak broji ozbiljan novac, drugom život postaje prava sapunica

Jedan horoskopski znak konačno zatvara stare dugove i počinje brojati ozbiljan novac, dok se drugi suočava s dramatičnim ljubavnim zapletima, tajnama i iznenadnim preokretima. Upravo u toj suprotnosti krije se najveće iznenađenje mjeseca.

Bik broji novac i zatvara dugove

Bik je apsolutni pobjednik maja. Sunce osvjetljava njegovo polje vrijednosti, dok Venera otvara vrata novim izvorima zarade. Novac može stići s više strana – vraćaju se stari dugovi, oživljavaju projekti koje ste već otpisali, a moguće su i ponude iz inostranstva.

Ipak, savjet za Bikove je jasan – ne trošite odmah sve što zaradite. Oni koji uspiju kontrolisati impulsivnu potrošnju mogli bi do ljeta riješiti kredit ili investirati u nešto značajno.

Djevica u emotivnom haosu

Za razliku od stabilnog Bika, Djevica ulazi u turbulentan period pun emotivnih izazova. Tajne iz prošlosti partnera izlaze na vidjelo, poruke koje nisu bile namijenjene vama dolaze do vas, a porodične tenzije mogu eskalirati.

Mjesec donosi i povratak bivše ljubavi, ali i dilemu – oprostiti ili zatvoriti poglavlje. Savjet za Djevice je da ne donose nagle odluke u afektu, jer impulzivne reakcije mogu donijeti dodatni haos.

Šta čeka ostale znakove?

Ovan, Blizanci, Rak i Lav ulaze u period promjena koje se uglavnom tiču posla i odnosa. Ovan dobija novu poslovnu ponudu koja mijenja rutinu, Blizanci konačno potpisuju dugo očekivani ugovor, Rak rješava porodične nesuglasice, dok Lav dobija priznanje na poslu – uz upozorenje na ljubomorne kolege.

Vaga, Škorpija i Strijelac suočavaju se s važnim odlukama. Vaga mora izabrati između dvije osobe, Škorpija ulazi u fazu ‘čišćenja’ života od svega toksičnog, dok Strijelac neočekivano putuje i upoznaje osobu koja mijenja njegov pogled na karijeru.

Jarac, Vodolija i Ribe imaju mirniji, ali značajan period. Jarac dobija priznanje i stabilan rast prihoda, Vodolija razmišlja o promjeni prostora ili selidbi, dok Ribe imaju pojačanu intuiciju – snovi im mogu nositi važne poruke.

Kako iskoristiti energiju maja?

Astrolozi savjetuju da prve dane maja iskoristite za postavljanje jasnih ciljeva. Izbjegavajte impulsivne kupovine tokom punog Mjeseca i važne razgovore o novcu u kasnim večernjim satima.

Najveće promjene očekuju Bikove na finansijskom planu i Djevice na emotivnom. Dok jedni konačno osjećaju olakšanje i stabilnost, drugi prolaze kroz situacije koje ih tjeraju na preispitivanje odnosa i prioriteta.

Maj će za mnoge biti mjesec odluka i novih početaka – pitanje je samo jeste li spremni da pratite ritam koji vam zvijezde nameću.

