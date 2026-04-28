Svijet

Počinje historijsko suđenje: Musk tužio glavnog čovjeka OpenAI-ja

5.8K  
Objavljeno prije 1 sat

Suđenje koje bi moglo značajno uticati na budućnost umjetne inteligencije počinje u utorak, a milijarder Elon Musk tuži Sama Altmana zbog pretvaranja kompanije OpenAI, tvorca ChatGPT-ja, iz neprofitne organizacije u privatnu kompaniju vrijednu stotine milijardi dolara, prenosi Reuters.

Musk tvrdi da su Altman i Greg Brockman izdali prvobitnu misiju OpenAI-ja – da umjetna inteligencija služi čovječanstvu – i pretvorili ga u „mašinu za stvaranje bogatstva“ za sebe i investitore.

Najbogatiji čovjek na svijetu traži 150 milijardi dolara odštete od OpenAI-ja i Microsofta, jednog od njegovih najvećih investitora. Novac bi, prema njegovom zahtjevu, bio usmjeren humanitarnom ogranku OpenAI-ja. Također traži da OpenAI ponovo postane neprofitna organizacija te da se Altman i Brockman uklone sa svojih funkcija.

Musk navodi da je osigurao oko 38 miliona dolara početnog kapitala za OpenAI, osnovan 2015. godine zajedno s Altmanom, s ciljem razvoja umjetne inteligencije za dobrobit čovječanstva i kao odgovor na konkurente poput Google,pišu Vijesti

S druge strane, OpenAI tvrdi da je Musk znao za prelazak na profitni model i da ga je podržao, te da je tužbu pokrenuo tek nakon što nije uspio postati direktor. Također navode da je 2023. osnovao vlastitu AI kompaniju xAI kako bi konkurisao OpenAI-ju.

Očekuje se da će tokom suđenja svjedočiti i Musk, Altman, kao i direktor Microsofta Satya Nadella. Suđenje bi moglo dodatno zakomplikovati planove OpenAI-ja za izlazak na berzu i pojačati zabrinutost javnosti oko razvoja umjetne inteligencije.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh