Kinez osam godina živio sa štapićem za jelo zaglavljenim u grlu

Štapić je slučajno progutao još 2018. godine tokom jela u alkoholiziranom stanju, no operaciju je zatražio tek nedavno, piše Unilad.

Nakon što je progutao štapić, muškarac poznat samo po prezimenu Wang (46) otišao je na pregled gdje su mu ljekari savjetovali operaciju koja bi uključivala rez na vratu. Iz straha od takvog zahvata, odbio je operaciju i odlučio živjeti s metalnim predmetom u grlu, trpeći godinama nelagodu i bol.

Tokom tih osam godina prijavljivao je povremenu nelagodu pri jelu, no nije imao problema s disanjem. Samog sebe uvjeravao je da je to normalna reakcija na konzumaciju alkohola. Medicinsku pomoć potražio je tek kada se bol znatno pojačala i kada mu je gutanje postalo jako teško.

Kako više nije mogao ignorisati bol, obratio se ljekarima u gradskoj bolnici Dalian. Kirurzi su mu, srećom, uspješno izvadili štapić za jelo minimalno invazivnom metodom kroz usta, izbjegavši tako rezanje vrata.

“Rekao nam je da mu je štapić za jelo zapeo u grlu”, izjavio je dr. Huang Weipeng za South China Post. “U početku sam mislio da se to tek dogodilo, no on je rekao da je to bilo prije osam godina”, dodao je. Srećom, štapić nije ozbiljnije oštetio njegove glasnice te se očekuje potpuni oporavak. Wang je otpušten iz bolnice samo nekoliko dana nakon operacije,piše Vijesti

Ovo nije jedini takav medicinski slučaj iz Kine. Prošle godine ljekari su izvadili četkicu za zube iz crijeva 64-godišnjeg muškarca koji se u bolnicu javio zbog bolova u trbuhu. Pregledom je utvrđeno da se u tijelu muškarca, identificiranog kao Yang, 52 godine nalazila četkica za zube duga 17 centimetara.

Ljekarima je ispričao da se sjeća kako je progutao četkicu kada mu je bilo samo 12 godina, ali se previše bojao reći roditeljima. Yang je vjerovao da će se četkica s vremenom sama otopiti te je nastavio živjeti kao da se ništa nije dogodilo, sve dok ga desetljećima kasnije bolovi nisu natjerali da potraži pomoć.

