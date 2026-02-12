Željko Komšić u Vašingtonu: Sastaje sa zamjenikom državnog sekretara SAD Kristoferom Landaunom

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastat će se danas sa zamjenikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Kristoferom Landauom (Christopherom Landauom) u Vašingtonu (Washingtonu), saznaje NAP.

Nakon sastanka zamjenikom državnog sekretara predsjedavajući Komšić prisustvovati će gala večeri u organizaciji Vijeća za razmjenu Marjlanda (Marylanda) i Bosne i Hercegovine (Maryland–Bosnia and Herzegovina Exchange Council – MBHEC)

Svečani događaj okupiti će visoke zvaničnike, diplomate, predstavnike akademske i poslovne zajednice, kao i članove bosanskohercegovačke dijaspore, s ciljem dodatnog jačanja dugogodišnjih i sadržajnih odnosa savezne države Marjlanda i Bosne i Hercegovine, ali i ukupnih odnosa Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.

Komšićev susret sa zamjenikom državnog sekretara SAD-a dolazi nakon niza osporavanja i neutemeljenih optužbi, među kojima se ističe novinar Ivica Puljić.

Puljić je i ovaj put unaprijed, javljajući se za FTV iz Vašingtona (Washingtona), iznio ocjenu da kako Komšić neće imati nikakve sastanke. Takvo izvještavanje Puljića već odavno je postalo uobičajeno i daleko od granica pristojnosti i profesionalnosti.

Sličan stav gostujući u programu Face televizije iznio je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Po Ustavu Bosne i Hercegovine, Ministarstvo vanjskih poslova provodi politiku Predsjedništva BiH. Međutim, Konakoviću je očito važnije vanjsku politiku svoditi na svakodnevna prepucavanja i maliciozna podmetanja, a što je opet sam kritikovao na press konferenciji.

Zato je krajnje vrijeme, a posebno ako se uzmu u obzir lobiranja zvaničnika iz RS, da naši zvaničnici počnu konkretnije raditi, a ne baviti se međusobnim obračunima.

