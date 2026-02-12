“Lijeni ste, ne radite dovoljno, ugledajte se na Grke”

Posljednjih tjedana Mertz tvrdi da Nijemci ne rade dovoljno i prečesto uzimaju bolovanje, što usporava gospodarski.

Takva poruka nije najmudriji politički potez u ključnoj godini regionalnih izbora, čak ni u zemlji čija se tradicionalna slika o sebi temelji na marljivosti i napornom radu kao moralnim imperativima, izvještava Politiko, prenosi Index.

Merzov poziv za više rada dolazi u trenutku kada se bori za oživljavanje dugo stagnirajućeg njemačkog gospodarstva i promiče tržišno utemeljene politike za poticanje konkurentnosti, dijelom rješavanjem nedostatka kvalificirane radne snage u zemlji i diljem EU.

“Moramo više raditi”

No poruka također dolazi u politički osjetljivom trenutku uoči niza pokrajinskih izbora koji se smatraju ključnim testom nacionalnog raspoloženja, dok se njegova konzervativna stranka bori protiv rastuće krajnje desnice.

Unatoč tome, kancelar nije odustao od svog gotovo prijekornog tona prema sunarodnjacima.

„Ukupna produktivnost našeg nacionalnog gospodarstva nije dovoljno visoka“, rekao je Mertz u nedavnom govoru predstavnicima industrije u istočnoj Njemačkoj, navodeći rad s nepunim radnim vremenom kao problem.

„Da budem još izravniji: ravnoteža između poslovnog i privatnog života i četverodnevni radni tjedan neće biti dovoljni za održavanje trenutne razine blagostanja u našoj zemlji. Stoga moramo raditi više“, rekao je.

Tijekom nedavnog predizbornog skupa u jugozapadnoj saveznoj državi Baden-Württemberg, gdje konzervativci vode s jednim postotnim bodom prednosti uoči izbora 8. ožujka, Merz je ponovio svoj stav. Osudio je broj bolovanja koje zaposleni Nijemci koriste u prosjeku , gotovo tri tjedna godišnje, što je, kako je rekao, znatno iznad prosjeka EU.

„Je li to stvarno ispravno? Je li to stvarno potrebno?“ upitao je Merc stisnutih šaka. „Možemo li razgovarati o tome kako stvoriti bolje poticaje za ljude da rade umjesto da uzimaju bolovanje kada su bolesni?“ Dodao je: „U ovoj Saveznoj Republici Njemačkoj moramo zajedno postići veći ekonomski utjecaj nego što ga trenutno imamo.“

Sad ga ljudi ismijavaju na društvenim mrežama

Prema nedavnim podacima Državnog statističkog zavoda, Nijemci su na samom dnu Europske unije po prosječnom broju tjednih radnih sati – treći odozdo.

Veliki dio razloga leži u činjenici da je udio njemačkih radnika koji rade nepuno radno vrijeme na rekordno visokoj razini. Mercovi konzervativci nedavno su predložili mjeru povećanja ukupnog broja radnih sati ukidanjem “zakonskog prava” na rad s nepunim radnim vremenom, osim ako zaposlenik nema poseban razlog, poput brige o djeci ili daljnjeg obrazovanja.

Prijedlog pod nazivom “Nema zakonskog prava na način života s nepunim radnim vremenom” razljutio je mnoge Nijemce svojim pokroviteljskim tonom. Mnoge Njemice, koje puno češće rade s nepunim radnim vremenom od muškaraca, osjećale su se posebno pogođenima.

„Ovo nije način života koji sam odabrala“, rekla je za njemačku javnu televiziju jedna žena iz Porajnja-Falačke, zapadne pokrajine u kojoj se izbori održavaju 22. ožujka, objašnjavajući da se brine o sinu i majci.

Mertzove izjave o radu s nepunim radnim vremenom i bolovanju također su postale predmetom široko rasprostranjenog ismijavanja na društvenim mrežama, gdje su Nijemci frazu “život s nepunim radnim vremenom” pretvorili u niz popularnih memova.

„Još uvijek mogu raditi!“ čuje se glas u viralnom videu koji prikazuje scenu iz komedije „Monty Python i Sveti gral“ iz 1975. u kojoj vitez koji je upravo izgubio ud u bitci izjavljuje da se još uvijek želi boriti. „Samo mi pošalji e-mail“, nastavlja glas. „Daj mi nešto za tiskanje!“

Politička šteta za Merc

Politička šteta za Merza i njegove konzervativce čini se značajnom. Dvije trećine Nijemaca protivi se prijedlogu njegove Kršćansko-demokratske unije (CDU) da se oteža rad s nepunim radnim vremenom, prema referentnoj anketi ARD-DeutschlandTrend. Što je još važnije za Mertza, njegovi konzervativci gube podršku u svom ključnom pitanju: gospodarstvu.

Samo 31 posto anketiranih Nijemaca vjeruje da konzervativci kancelarke mogu poboljšati gospodarstvo. To je i dalje više od drugih stranaka, ali je 6 postotnih bodova manje nego prošle godine, što je izjednačeno s najnižom ocjenom ekonomskog povjerenja CDU-a ikad zabilježenom.

Stoga nije bilo iznenađenje kada je Merzova stranka ranije ovog mjeseca iz prijedloga o povećanju radnog vremena koji će se razmatrati na stranačkoj konferenciji CDU-a krajem veljače izbacila frazu “život s nepunim radnim vremenom”.

Grčka kao uzor?

Na vrhu popisa zemalja s najviše odrađenih sati u EU je Grčka, zemlja koju su mnogi njemački konzervativci prezirali kao lijenu tijekom europske dužničke krize prije više od desetljeća. Mertz sada ističe Grčku kao svojevrsni model, iako je njemačka produktivnost rada i dalje znatno veća.

Tijekom posjeta konzervativnog grčkog premijera Kyriakosa Mitsotakisa Berlinu prošle godine, Mertz je pohvalio Atenu zbog deregulacije tržišta rada, koja omogućuje šestodnevni radni tjedan.

„Svima u Njemačkoj koji misle da je strašno i nerazumno raditi 40 sati tjedno, preporučujem… da pogledaju Grčku“, rekao je Mertz, stojeći uz Mitsotakisa. „U tom pogledu svakako možemo nešto naučiti od Grčke.“

No s obzirom na snažan otpor takvim prijedlozima u Njemačkoj i činjenicu da Mertz vlada u koaliciji s lijevocentričnom Socijaldemokratskom strankom (SPD), koja štiti postojeće propise o radu, kancelar ima malo neposrednih rješenja za kronični nedostatak kvalificirane radne snage i stagnirajuću produktivnost.

Zapravo, Mertzov neposredniji problem možda nije biračko tijelo koje izbjegava rad, već sve veći nedostatak radnih mjesta u industrijskom sektoru koji je dugo bio pokretač izvoza. Stopa nezaposlenosti u Njemačkoj nedavno je premašila 3 milijuna, dosegnuvši najvišu razinu u 12 godina.

„Već smo poduzeli mnoge mjere kako bismo pomogli gospodarstvu“, objavio je Merc na platformi X nakon objave podataka. „Ali to nije dovoljno“.

