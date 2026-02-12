5 jednostavnih podešavanja za iPhone koja mogu produžiti bateriju

Ukratko:

Smanjenje osvjetljenja i kraće automatsko zaključavanje štede energiju

Low Power Mode može se uključiti i prije nego što baterija padne ispod 20%

Ograničavanje osvježavanja ekrana i notifikacija dodatno produžava trajanje baterije

Ekran je jedan od najvećih potrošača energije na telefonu, a nekoliko jednostavnih podešavanja može značajno uticati na to koliko dugo ćete moći da koristite uređaj tokom dana, bez odricanja od osnovnih funkcija.

Kako smanjiti potrošnju baterije kroz podešavanja ekrana

Jedan od prvih koraka je kontrola osvjetljenja. Automatsko podešavanje osvjetljenja je praktično, ali u određenim uslovima može nepotrebno da poveća potrošnju energije. Ručno podešavanje osvjetljenja na niži, ali i dalje čitljiv nivo, često daje bolje rezultate u svakodnevnoj upotrebi.

Zatim tu je Low Power Mode, režim koji mnogi korisnici aktiviraju tek kada baterija padne ispod 20 odsto.

Ovaj režim ne utiče samo na pozadinske procese, već i smanjuje osvjetljenje ekrana, ograničava osvježavanje prikaza i skraćuje vrijeme nakon kojeg se ekran automatski gasi. Ako vam je prioritet duže trajanje baterije, ovaj režim može se uključiti i ranije, bez čekanja sistemskog upozorenja.

Još jedno važno podešavanje je vrijeme automatskog zaključavanja ekrana. Što duže ekran ostaje uključen dok telefon ne koristite aktivno, to se više energije troši. Skraćivanjem ovog vremena na jedan ili dva minuta možete spriječiti nepotrebno pražnjenje baterije tokom dana.

Na iPhone modelima sa ekranima koji podržavaju visoku stopu osvježavanja, dodatnu uštedu energije može donijeti ograničavanje osvježavanja na niži nivo. Iako je prikaz tada nešto manje fluidan, razlika je u praksi često jedva primjetna, dok se potrošnja baterije smanjuje, prenosi portal Ubrzanje.

Na kraju, ne treba zanemariti ni notifikacije. Svaka notifikacija aktivira ekran i troši energiju, naročito ako dolazi iz aplikacija koje rijetko koristite. Smanjivanjem broja nepotrebnih obavještenja indirektno smanjujete i učestalost uključivanja ekrana, što se vremenom primjetno odražava na trajanje baterije.

Kombinacijom ovih podešavanja moguće je produžiti rad iPhonea između dva punjenja, bez drastičnih kompromisa u svakodnevnom korišćenju. Male promjene u načinu na koji ekran funkcioniše često daju veći efekat nego što se na prvi pogled čini.

