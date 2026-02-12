Losos ili tuna? Svi ih jedemo zbog zdravlja, ali jedna krije opasnu zamku: Nutricionisti otkrili koja riba stvarno čisti arterije, a koja nosi rizik

„I losos i tuna imaju mnogo toga zajedničkog. Obje su moćni izvori omega-3 masnih kiselina (DHA i EPA), koje se povezuju s nižim krvnim pritiskom, manjim trigliceridima i smanjenim rizikom od srčanih oboljenja“, objašnjava nutricionistica Whitney Stuart. Ipak, svaki od ovih predatora ima svoje tajne adute.

Moć lososa: Ružičasti štit za arterije

Losos nije samo vizuelno atraktivan zbog svoje ružičaste boje, on je prava nutritivna bomba. Njegove prednosti za srce daleko nadmašuju samu omega-3 mast. Iako su obje ribe bogate ovim kiselinama, losos je neprikosnoveni pobjednik.

Porcija od 85 g kuhanog atlantskog lososa sadrži impresivnih 1,24 g DHA i 0,56 g EPA. Za poređenje, ista porcija tune iz konzerve nudi tek skromnih 0,16 g DHA i 0,06 g EPA. Ove kiseline doslovno čiste vaše arterije, usporavajući nakupljanje naslaga i smanjujući upale koje vode do infarkta.

Specifičnost lososa je i astaksantin, antioksidans koji mu daje boju. Studije pokazuju da on značajno smanjuje oksidativni stres i može sniziti nivo „lošeg“ (LDL) holesterola. Uz to, losos je tajno oružje protiv visokog pritiska zahvaljujući visokom nivou kalija (534 mg po porciji), koji pomaže tijelu da izbaci višak natrija.

Snaga tune: Energija i selen

Tuna je pristupačnija, ali ništa manje važna. Posebno tamnije vrste tune bogate su koenzimom Q10 (CoQ10). Budući da srce troši enormnu količinu energije, CoQ10 mu je neophodan za normalan rad, djelujući kao pogonsko gorivo i zaštitnik ćelija.

Tuna dominira i kada je u pitanju selen.

„Samo jedna porcija tune osigurava nevjerovatnih 167% preporučenog dnevnog unosa selena“, ističe nutricionistica Mackenzie Burgess.

Selen je moćan antioksidans koji štiti srce od hroničnih upala. Također, tuna je izvor joda, ključnog za zdravlje štitne žlijezde koja diktira ritam vaših otkucaja srca.

Šta odabrati?

Dobra vijest je da ne morate birati stranu u ovom sukobu. Obje ribe su elitni dodaci ishrani, ali uz određene mjere opreza:

Tuna, naročito krupnije vrste, može sadržavati više žive. Nutricionisti savjetuju da birate „light“ verzije iz konzerve i jedete je umjereno.

Losos generalno sadrži manje žive, pa je sigurniji za češću konzumaciju.

„Najbolji pristup je kombinacija. Izmjenjivanjem lososa i tune dobijate širi spektar nutrijenata koji čuvaju vaše srce“, zaključuje nutricionistica Toby Amidor, prneosi Raport.

Facebook komentari