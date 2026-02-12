Od čega se sastoji jelovnik Jennifer Aniston: Kaže da je ne brine starenje niti planira ići “pod nož”

Kada se probudi, popije toplu vodu s limunom, a zatim konzumira proteinski shake ili avokado i jaja. Ponekad napravi zobenu kašu s umućenim bjelanjkom.

“Radim to neposredno prije nego što se zobena kaša skuha. Daje dodatne proteine ​​i ovu ‘pahuljastu’ teksturu koja je ukusna”, rekla je u intervjuu za First For Women Magazine.

Kada je riječ o proteinskom shakeu, pravi ga od banana, trešanja, kupinja, praha zelenog povrća, kolagen peptida, kakao praha, stevije u čokoladi i čokoladnog bademovog mlijeka.

Njen omiljeni ručak je tuna od afričkog voća sa salatom od krastavca i leće. Za užinu najčešće konzumira kuhano jaje, štapiće od sira ili supu.

Za kraj dana, Jennifer je rekla da uživa u pečenoj piletini s tikvicama i pesto sosom, a da svake dvije sedmice jede carbonaru. Ponekad se nagradi nezdravim jelima poput pizze, burgera ili meksičke hrane.

U trenucima opuštanja praktikuje meditaciju i ide u duge šetnje. Kaže da je ne brine starenje i da je ne zanimaju kozmetički zahvati, već se umjesto toga želi usredotočiti na to da bude zdrava i sretna, prenosi Klix.

