Ne radite ovo ako želite da vaš manikir bude postojan

Iako kvalitetno urađen gel manikir može trajati dvije do tri sedmice, na njegovu postojanost utječu stil života, njega i način na koji tretirate nokte. Često pranje ruku, kontakt s hemikalijama, fizički rad ili korištenje noktiju kao alata mogu značajno skratiti vijek manikira.

Stručnjakinja za nokte Dejsi (Daisy) Kalnina ističe da je pravilna priprema nokta ključ dugotrajnosti. Nježno uklanjanje zanoktica, blago matiranje ploče i kvalitetna baza osiguravaju bolje prianjanje gela. Jednako je važno ne skidati gel samostalno, jer guljenje oštećuje prirodni nokat i utječe na trajanje narednog manikira.

Redovna hidratacija ruku i zanoktica, nošenje rukavica tokom kućanskih poslova te pažljivo biranje nijansi koje prikrivaju izrast mogu dodatno produžiti svjež izgled noktiju.

Dugotrajan manikir rezultat je kombinacije stručnog rada i pravilne kućne njege. prenosi Avaz.

