Upućen zahtjev Vrhovnom sudu FBiH za rješavanje sukoba nadležnosti u predmetu Debevec i ostali

Općinski sud u Sarajevu uputio je Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti u predmetu suspendovanog predsjednika Državnog suda Ranka Debevca i ostalih optuženih za više krivičnih djela, potvrđeno je za Detektor.

Iz Općinskog suda u Sarajevu za Detektor nisu dali više informacija, osim da je uz zahtjev Vrhovnom sudu Federacije dostavljen i kompletan spis. Nezvanično saznajemo da je sutkinja kojoj je dodijeljen predmet početkom februara prešla u drugi sud.

Predmet protiv suspendovanog predsjednika Suda BiH Debevca, bivšeg direktora Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Osmana Mehmedagića i uposlenika suda Milisava Pijuka je u nekoliko navrata prebacivan s državnog nivoa, da bi bio u konačnici prenesen u nadležnost Općinskog suda u Sarajevu, gdje će se i voditi, kako je tada potvrđeno Detektoru iz ovog suda.

Početkom oktobra prošle godine Debevec je uložio apelaciju Ustavnom sudu BiH zatraživši da se odluka o potvrđivanju optužnice stavi van snage.

Nedugo zatim su Debevec, Mehmedagić i Pijuk odbili da se izjasne o krivici, pa je sutkinja za prethodno saslušanje Dalida Burzić po službenoj dužnosti u zapisnik konstatovala da su izjavili da nisu krivi.

Debevec je, prema saopćenju Tužilaštva, optužen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje, te zbog lažnog predstavljanja i kršenja Zakona o ravnopravnosti spolova BiH.

Mehmedagić se tereti za kritvotvorenje službene isprave, kao i za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, dok je Pijuk, s Debevcom, obuhvaćen tačkom optužnice koja ih tereti za lažno predstavljanje i kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova BiH.

