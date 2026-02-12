Alarmantni podaci: Znate li koliko se građana odreklo državljanstva BiH?

“Kada je riječ o razlozima zašto napuštaju BiH, najčešće u neformalnim razgovorima, navode rješavanje onih bitnih životnih pitanja, pravo na zaposlenje, na imovinu, olakšano školovanje i studiranje u drugim državama.

Ono što je bitno, jeste da oni prilikom podnošenja zahtjeva za ispis iz državljanstva nisu dužni da navode razloge, nego samo da imaju zagarantovano državljanstvo druge države. Uglavnom su to zemlje Europske unije, donedavno Njemačka i Austrija”, rekla je portparol Ministarstva civilnih poslova BiH Zorica Rulj.

Sociolog Vladimir Vasić smatra da su razlozi odricanja od državljanstva BiH, mnogo dublji od onih koji se odnose na školovanje, lakša putovanja i pronalaženje posla.

“Zbog trenutne političke situacije u BiH, zbog budućnosti i socijalne i ekonomske, te zbog kvaliteta i nesigurnosti života u BiH. Ljudi generalno sada, a pogotovo mladi ljudi percipiraju život tako da hoće da žive u pravno uređenim sistemima, hoće da žive u ekonomski stabilnim zajednicama. Niko više nema živaca, a pogotovo mladi ljudi, da trpi stalne političke tenzije i stalna prepucavanja”, kaže Vasić.

Sa njim se slažu i građani Sarajeva i Istočnog Sarajeva.

“Nemaju rahatluka u ovoj državi”, ” Vidite kakva nam je situacija i kakvi su nam političari”, rekli su građani Sarajeva.

“Nezadovoljni su onim što nude vlasti”, ” U pitanju je nezaposlenost i slaba primanja”, kažu anketirani građani Istočnog Sarajeva.

Politička analitičarka Ivana Marić smatra da je broj ljudi koji se odrekao državljanstva BiH proteklih godina, još i mali ako se uzmu u obzir oni državljani koji ovdje ne žive, ali su još uvijek prijavljeni u BiH.

“Obzirom da je sve manje rođene djece i mladih ljudi, i sve manje obrazovanih i kvalifikovanih ljudi koji se bave zanatima, taj nedostatak je vrlo teško nadoknaditi. Jer ne idu ljudi koji su nezaposleni, ili ko je ne mogu naći posao, ili koji ne žele naći posao, jer odlazi radno sposobno stanovništvo, odlaze intelektualci i to je veliki broj za nadoknaditi”.

Na pitanje da li takva situacija brine ikoga u BiH, Marić odgovara.

“Nažalost ne, jer još uvijek imamo većinu političara koje brine samo kako da preusmjere novac iz javnih fondova u svoje privatne. A, apsolutno se ne brinu za budućnost, posebno jer su oni za svoju djecu osigurali budućnost, a ne zanima ih sudbina tuđe djece”, zaključila je Marić.

Poražavajući podatak za BiH je taj što se vlasti sjete onih koji su odavno otišli, a koji se nisu odrekli državljanstva samo u vrijeme izbora, kada zloupotrebe njihovo glasačko pravo za izbornu krađu, piše BN.

