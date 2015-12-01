VUKANOVIĆ HITNO OTIŠAO U MOSTAR: “Bio je mrak kad sam sinoć stigao, komšije Bošnjaci i Srbi idu do kraja…” VIDEO

Čim sam u medijima čuo za dešavanja u selu Kuti kod Mostara i vijest o tome kako su komšije, Srbi i Bošnjaci, skupa blokirali put, njive i prilaz minerima na lokaciju kamenoloma koji je planiran u blizini sela, pokušaje nasilne uzurpacije zemlje srpske povratničke porodice Lozo, odmah sinoć sam otišao na lice mjesta kako bi razgovarao sa mještanima i utvrdio šta se događa, poručio je Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red i zastupnik u NSRS.

-Bio je mrak dok sam došao do Potoka i Kuti, koji se nalaze sjeverno od Mostara, i od komšija saznao da je investitor iz Turske kupio firmu i dobio koncesiju da otvori kamenolom, koji se nalazi u blizini trase budućeg auto-puta koji treba da se gradi na ovoj lokaciji, da se iza svega krije veliki interes i novac a da mještani strahuju da će kamenolom ugroziti njihovu bezbjednost i kuće, protive se njegovom otvaranju jer se plaše da se ne ponovi Jablanica, stradanje više od 20 osoba u velikom klizištu koje se dogodilo oktobra 2024. godine ispod nelegalnog kamenoloma.

Mještani su ogorčeni ponašanjem institucija i korumpiranih sudova koji na silu pokušavaju da otmu imovinu mještanima, donose sramne odluke i presude, a i Srbi i Bošnjaci, komšije iz Kuti i okolnih sela, kažu da su istrajni u zajedničkoj borbi za odbranu imovine i svojih prava.

Ovo je jedan u nizu primjera da u narodu nema mržnje i da se, bez politike, Srbi i Bošnjaci u Mostaru skupa bore za svoja prava, poručio je Vukanović, prenosi SlobodnaBosna.



