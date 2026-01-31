Par dobio dijete vještačkom oplodnjom, pa preživio horor

Par, koji je u sudskim dokumentima identifikovan kao Džon i Džejn Do radi zaštite privatnosti, tuži kompaniju IVF Life, Inc., koja posluje pod imenom Fertility Center of Orlando, kao i dr Miltona McNichola, prenosi WESH.

Prema tužbi podnesenoj Okružnom sudu u okrugu Palm Bič, par je u klinici koristio vlastitu jajnu ćeliju i spermatozoide kako bi se stvorila tri održiva embriona.

Uspješna trudnoća iznesena do kraja

U martu 2025. godine jedan od embriona implantiran je Džejn, što je rezultiralo uspješnom trudnoćom iznesenom do kraja.

Njihovo zdravo žensko dijete rođeno je 11. decembra 2025. godine.

Boja kože bebe

Roditelji su postali sumnjičavi zbog boje kože bebe, jer su Džon i Džejn bijelci.

Naknadna genetska testiranja potvrdila su da beba “nema nikakvu genetsku povezanost ni s jednim od tužioca”, što ukazuje na to da implantirani embrion nije bio njihov.

Beba mora biti sa svojim genetskim roditeljima

Iako su Doeovi izrazili duboku emocionalnu povezanost s djetetom, u tužbi se navodi njihovo uvjerenje da beba “pravno i moralno treba biti ujedinjena sa svojim genetskim roditeljima”.

Par takođe strahuje da bi neka druga osoba mogla biti trudna s jednim ili više njihovih embriona ili da već odgaja njihovu biološku djecu.

Oni navode da su 5. januara 2026. godine obavijestili tužene strane i zatražili saradnju kako bi se beba povezala sa svojim genetskim roditeljima te kako bi se utvrdila sudbina njihovih preostalih embriona.

Odgovor klinike

Kako navode, nisu dobili nikakav “suštinski odgovor”.

“Aktivno sarađujemo u istrazi kako bismo pomogli jednom od naših pacijenata da utvrdi izvor greške koja je dovela do rođenja djeteta koje genetski nije povezano s njima. U ovaj proces uključeno je više subjekata i sve strane marljivo rade na tome da se utvrdi kada i gdje je došlo do greške. Naš prioritet ostaju transparentnost te dobrobit pacijenta i djeteta. Nastavićemo pružati pomoć na svaki mogući način, bez obzira na ishod istrage.”, navodi se iz bolnice, a prenosi abc7.com,pišu Nezavisne

Facebook komentari