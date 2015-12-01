Sočan kipar kolač na čaše: Najjeftiniji desert koji izgleda luksuzno

Postoje kolači koji vas vrate u djetinjstvo već na prvi zalogaj. Oni jednostavni, domaći, a opet toliko sočni i kremasti da djeluju kao da su pravljeni za neku veliku priliku. Upravo takav je čuveni kipar kolač.To je desert koji se sprema brzo, mjeri se na čaše, a ukus mu je raskošan kao da ste se baš potrudili satima.

Tajna je u savršenom spoju mekanog biskvita, mirisne agde i bogatog fila od vanile, koji se topi pod kašikom. Idealan je kada vam dolaze gosti, kada želite nešto slatko uz kafu, ili kada vam treba kolač koji ne košta mnogo, a izgleda luksuzno.

Sastojci:

Za agdu:

2 čaše vode

1 i po čaša šećera

1 vanilin šećer (po želji)

Za biskvit:

3 jaja

pola čaše šećera

1 vanilin šećer

pola čaše ulja

1 čaša prezle

1 čaša kokosa

1 čaša sitno sjeckanih oraha

1 prašak za pecivo

Za fil:

1 litar mlijeka

pola čaše šećera

1 vanilin šećer

1 čaša gustina

1 kesica šlag pjene u prahu.

Priprema:

U šerpu sipajte vodu i šećer, stavite na srednju vatru i sačekajte da provri. Kada provri, kuhajte još 3-4 minuta, pa sklonite sa ringle da se prohladi.

Ako volite jaču aromu, dodajte i vanilin šećer. Agda treba da bude mlaka kada se preliva preko biskvita, jer tako kolač upija savršeno.

Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok masa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte ulje, a zatim prezle, kokos, orahe i prašak za pecivo. Sve sjedinite u gustu, mirisnu smjesu.

Sipajte u podmazan kalup i pecite na 170°C oko 30 minuta, dok ne dobije zlatnu boju i dok čačkalica ne izađe suha.

U manjoj činiji razmutite gustin sa šećerom i vanilin šećerom u oko 300 ml mlijeka. Ostatak mlijeka zagrijte do ključanja, pa dodajte razmućenu smjesu i kuhajte uz stalno miješanje dok se ne zgusne kao puding.

Ostavite da se potpuno ohladi, a zatim umutite mikserom da postane gladak. Dodajte šlag pjenu u prahu i mutite još minut-dva dok ne dobijete lagani, pjenasti krem.

Vruć biskvit ravnomjerno prelijte mlakom agdom, tako da upije svu sočnost. Kada se ohladi, premažite bogat fil preko cijele površine, poravnajte i pospite kokosom,piše Avaz

Kolač obavezno stavite u frižider najmanje dva sata, jer tada dobija onu savršenu teksturu zbog koje se siječe kao iz slastičarne.

Zašto je ovaj kolač hit?

Zato što je jednostavan, jeftin, mjeri se na čaše, ne traži skupe sastojke, a ukus mu je pun i bogat.

Jednom kada ga probate, postat će vam recept koji uvijek imate “u rukavu” kada treba nešto brzo i efektno, prenosi Ona.

