Pripremaju se za najgore: Aktivirana masovna skloništa

Prema njegovim riječima, 82 stanice metroa označene su kao skloništa , koja su trenutno opremljena sadržajima za spašavanje života, uključujući toalete te zalihe vode i hrane .

Prema njegovim riječima, u bliskoj budućnosti bit će postavljeni znakovi i ploče s informacijama o njima.

„Nakon što se završe potrebni postupci i dobiju dozvole, bit će uspostavljena skloništa kapaciteta otprilike 2,5 milijuna ljudi “, rekao je Nasiri za iransku televiziju SNN.

Dodao je da je identificirano oko 518 starih skloništa u školama, od kojih se može obnoviti samo oko 20 posto.

Američki predsjednik Donald Trump je 26. siječnja izjavio da se prema Iranu kreće “masivna armada” te dodao da se nada da će Teheran sjesti za pregovarački stol i postići “pošten i pravedan” sporazum koji bi podrazumijevao potpuno napuštanje nuklearnog oružja.

Trump je podsjetio da su SAD u lipnju 2025. pokrenule napade na nuklearna postrojenja u Iranu i upozorio da će sljedeći napad biti još gori , pozivajući “da se to ne smije dogoditi”.

Teheran je odgovorio na Trumpove izjave prijetnjom cijeloj vojnoj infrastrukturi SAD-a i njihovih saveznika na Bliskom istoku u slučaju bilo kakve agresije protiv Irana.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakchi naglasio je da je Iran spreman za pregovore , ali da se oni moraju održati bez prijetnji i zastrašivanja od strane SAD-a.

Facebook komentari