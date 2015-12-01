Alkaraz napravio i potvrdio brejk u trećem setu

U velikom finalu prvog Grand Slama sezone, Australian Opena, koje se igra u Melbournu, od 09:30 sati po centralnoevropskom vremenu za trofej će se boriti Karlos Alkaraz (Carlos Alcaraz) i Novak Đoković.Duel će se igrati na kultnoj Rod Laver Areni i gledati ćemo istinski duel generacija i pred nama je meč koji će potencijalno obilježiti nove stranice teniske historije,piše Avaz

Novak Đoković je apsolutni vladar Melburna. Do sada je igrao deset finala i svih deset pobijedio, dok Karlos Alkaraz nikada nije slavio na AO, uz po dvije titule na ostala tri Grand Slama.

Tok uživo:

Đoković – Alkaraz 1:1 (6:2; 2:6) 11:33 – Đoković je osvojio gem na svoj servis. Sada će pokušati vratiti brejk, 4:3 je.

11:28 – Potvrdio je Alkaraz brejk.

11:24 – Evo prvog brejka u trećem setu. Napravio ga je Alkaraz koji vodi s 3:2 i ima servis za 4:2. Dosta svježije djeluje Španac.

11:20 – Prijetio je Đoković, ali nismo vidjeli brejk šansu, 2:2 u trećem setu.

11:13 – Uzvraća Nole istom mjerom.

11:10 – Siguran Alkaraz za 1:1, bez izgubljenog poena.

11:06 – Uz dosta poteškoća, Đoković je poveo nakon prvog gema u trećem setu.

11:00 – Krov je zatvoren zbog prijetnje kišom. Đoković će servirati na startu trećeg seta.

10:56 – Evo izjednačenja u setovima. Siguran je Alkaraz bio na svoj servis i doša do poravnanja, 1:1.

10:51 – Drugu brejk loptu u sedmom gemu koristi Alkaraz i dolazi do 5:2. Servirat će za set i izjednačenje španski teniser.

10:48 – Bez izgubljenog poena Alkaraz servirao za 4:2 u drugom setu.

10:45 – Đoković siguran na servisu, 3:2.

10:41 – Uz određene poteškoće, Alkaraz ipak potvrđuje brejk i 3:1 je sada u drugom setu za Španca.

10:35 – Evo brejka, prvog koji pravi Alkaraz danas. Vodi Španac 2:1 i servira.

10:30 – Izjednačio je Alkaraz, siguran na svom servisu.

10:27 – Servirao je Đoković i poveo i na startu drugog seta.

10:19 – Dvije brejk i set lopte je imao Đoković i iskoristio prvu nakon sjajnog riterna, 1:0 je u setovima!

10:15 – Đoković je odservirao bez izgubljenog poena za 5:2. Alkaraz servira za ostanak u setu.

10:12 – Vodio je Đoković 30:0, ali nije došao do brejk prilike u šestom gemu. 4:2 je.

10:07 – 4:1 vodi Novak! Sjajno je servirao i potvrdio brejk.

10:03 – Đoković je iskoristio treću brejk loptu u četvrtom gemu i stigao do brejka, 3:1 za Noleta i servis za potvrdu brejka.

09:55 – Veoma brzo je Đoković osvojio novi gem na svoj servis, bez izgubljenog poena.

09:53 – Ne griješi ni Alkaraz na svoj servis, 1:1.

09:50 – Prvi gem pripada Đokoviću. Jedan poen je samo prepustio Špancu na svoj servis.

Počelo je veliko finale!

09:41 – Prvi će servirati Novak Đoković.

09:33 – Meč bi trebao početi za desetak minuta.

09:20 – Igrači su na zagrijavanju. Bit će ovo deseti duel Alkaraza i Đokovića. Nole je do sada slavio pet puta u odnosu na četiri koliko je slavio Alkaraz. U posljednjem duelu Alkaraz je slavio na US Openu prošle godine, ali Đoković ga je savladao u finalu OI.

09:10 – Spektakl uskoro počinje. Navijači Novaka Đokovića su spremni da podrže svog ljubimca.

