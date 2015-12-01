Putnički autobus završio u provaliji: 8 mrtvih, 26 povrijeđenih

Guverner Antalije Hulusi Šahin saopćio je da se nesreća dogodila u općini Došemealti, na raskrsnici Komurler, u 10.20 ujutro.

Autobus u kojem se nalazilo 34 putnika nije uspio savladati zavoj na klizavom putu i sletio je u provaliju.

Na mjesto nesreće odmah su upućene ekipe hitne pomoći, vatrogasci, AFAD, žandarmerija i policija,pišu Vijesti

Od povrijeđenih 26 osoba prevezeno je u okolne bolnice, a među njima ima i onih čije je stanje ozbiljno.Guverner Šahin je izjavio da će uzrok nesreće biti utvrđen nakon tehničke inspekcije, dodajući: “Površina je bila mokra, a u tom području je bila i magla. Ovo nije mjesto za brzinu, ali čini se da je autobus vozio prebrzo.”

Rad ekipe na mjestu nesreće i dalje traje.

