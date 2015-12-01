Dodik: Moj glavni cilj je nezavisna Republika Srpska

“Biću nezadovoljan ako propustimo tajming za naše konačne odluke o tome”, istakao je Dodik gostujući u Јutarnjem programu RTRS-a.

On je naglasio da želi da “oslobodi Republiku Srpsku pritisaka”, dodajući da nije čovjek koji odustaje i da nastoji da se bori za svoje ciljeve.

Dodik je rekao da “ne pristaje na bošnjačku dominaciju Bosnom i Hercegovinom i na podaništvo na koje”, kako je rekao, “pristaje opozicija u Srpskoj”.

“Mi znamo šta su napori muslimana u BiH. Znamo da su uradili sve da razvale dejtonsku BiH i da je što je više moguće približe unitarnoj zemlji”, rekao je on i dodao:

“Ako smo glupi, pristaćemo da nam se desi ono što hoće, ispašćemo naivni i blesavi, a onda ne zaslužujemo svoju republiku”.

Posjete Mađarskoj i Izraelu

Govoreći o posjeti Mađarskoj i susretu sa premijerom te zemlje Viktorom Orbanom, Dodik je rekao da Mađarska ima najviše razumijevanja za Balkan i da s pravom može da se bavi ovim područjem, za razliku od skandinavskih zemalja koje, prema njemu, to i dalje pokušavaju, a nemaju osnova,pišu Nezavisne

Kada je riječ o posjeti Izraelu, Dodik je rekao da Izrael razumije poziciju Republike Srpske, dodajući da je sa premijerom Benjaminom Netanjahuom razgovarao o svim pitanjima.

