Američki ambasador u Izraelu o Iranu: Predsjednik Trump će održati obećanje

„Ovo je predsjednik koji je dao mnoga obećanja; teško ćete pronaći jedno koje nije ispunio“, kaže Huckabee. „On ne daje prazne prijetnje.“

„Ono što bih rekao [iranskom narodu] jest da pažljivo pročitaju što predsjednik govori, vjeruju mu na riječ. On će održati obećanje.“

Istovremeno, Huckabee objašnjava da nije donesena nikakva odluka o američkom napadu na Teheran, budući da se Trump uvijek nada mirnom rješenju putem kojeg režim prestaje prijetiti Izraelu i SAD-u te se odriče svog nuklearnog programa.

„Rekao bih da se odluka još uvijek mora donijeti“, kaže ambasador. „Predsjednik Trump uvijek se nada najboljem ishodu. On je, zapravo, nikada ne zaboravimo, ‘umjetnost dogovora’. I ako to može postići, onda je to idealno.“

„Ali ako ne može, ne boji se učiniti ono što je dokazao da će učiniti prošlog ljeta kada je pokrenuo [američku operaciju u junu protiv iranskih nuklearnih postrojenja] Midnight Hammer“, dodaje Huckabee.

Facebook komentari