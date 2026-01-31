Svijet

Američki ambasador u Izraelu o Iranu: Predsjednik Trump će održati obećanje

Objavljeno prije 3 sata

Mike Huckabee izjavio je za Kanal 12 da američki predsjednik Donald Trump neće razočarati iranski narod koji je riskirao svoje živote protestvujući protiv režima.

„Ovo je predsjednik koji je dao mnoga obećanja; teško ćete pronaći jedno koje nije ispunio“, kaže Huckabee. „On ne daje prazne prijetnje.“

„Ono što bih rekao [iranskom narodu] jest da pažljivo pročitaju što predsjednik govori, vjeruju mu na riječ. On će održati obećanje.“

Istovremeno, Huckabee objašnjava da nije donesena nikakva odluka o američkom napadu na Teheran, budući da se Trump uvijek nada mirnom rješenju putem kojeg režim prestaje prijetiti Izraelu i SAD-u te se odriče svog nuklearnog programa.

„Rekao bih da se odluka još uvijek mora donijeti“, kaže ambasador. „Predsjednik Trump uvijek se nada najboljem ishodu. On je, zapravo, nikada ne zaboravimo, ‘umjetnost dogovora’. I ako to može postići, onda je to idealno.“

„Ali ako ne može, ne boji se učiniti ono što je dokazao da će učiniti prošlog ljeta kada je pokrenuo [američku operaciju u junu protiv iranskih nuklearnih postrojenja] Midnight Hammer“, dodaje Huckabee.


