Kako pravilno čestitati Božić katolicima?

Božić je ujedno blagdan ljubavi, ali i okupljanja porodica, prijatelja i komšija koje zajedno proslavljaju ovaj im važan i najradosniji dan.

Božić, zajedno s Uskrsom i Duhovima, spada među tri najveća kršćanska blagdana. Centralni čin proslave Božića je misa ponoćka.

Ovaj praznik ima značajnu simboliku i prepoznaje se kako u katoličkoj, tako i u pravoslavnoj tradiciji, mada se datumi proslave razlikuju zbog korišćenja različitih kalendara.

Zapadni hrišćani, koji koriste gregorijanski kalendar, slave Božić 25. decembra, dok pravoslavne crkve koje se drže julijanskog kalendara to čine 7. januara.

Prema Bibliji, Isusa je rodila Djevica Marija koja je začela bezgrešno, a u porodu joj je pomogao njen suprug Josip. Isus se rodio u štali u gradu Betlehemu prije više od 2.000 godina, okružen domaćim životinjama, zbog čega vjernici na Božić ispod bora imaju jaslice i figure ovaca.

Običaj je da se u crkve postave jasle, sa figurama koje dočaravaju siromašne uslove staje u kojoj je Hristos rođen, potiče iz 13. vijeka. Takve jasle u svojim domovima imaju i vjernici.

Katolici su često odlazili na tri liturgije, za početak na ponoćku na sam Badnji dan na kojoj bi se dočekao Božić, zatim na ranojutarnju liturgiju zornicu, malu liturgiju gdje se obično pričešćivalo, a na poldanicu ili velu misu odlazilo se po danu. Na liturgije su djevojke često odlazile u različitim svečanim haljinama.

Žene dan ranije pripremaju bogati božićni jelovnik, a ručak je svečan i bogat, pa za stolom okuplja cijelu porodicu. Jede se voće, povrće, meso, razne pečenice, hljeb, peciva i brojna druga jela.

Poslije ručka Božić se čestita rodbini i prijateljima, a potom ostalim mještanima.

Za božićne praznike velika pažnja posvećuje se i jelci, koja ima posebno mjesto u svakoj porodici, a poklone dobijaju djeca koja recituju, pjevaju i sviraju božićne pjesme.

U sarajevskoj katedrali Srca Isusova sinoć je održana sveta misa Božićnog bdijenja koju je predvodio nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata mons. Tomo Vukšić.

Pozvao je vjernike da se zapitaju kako dočekuju Božić i na koji način primaju Isusa u svoj život, prenosi Novi.

Facebook komentari