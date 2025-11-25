Zukan Helez: Mnogi kažu nema države, najbolje je Dodik osjetio kako je ima

Povodom Dana državnosti BiH, gost na Alfa TV bio je ministar odbrane BiH Zukan Helez. On je govorio o značaju i ulozi Oružanih snaga BiH u kontekstu državnosti.

– Oružane snage su temelj, ključni faktor za opstanak BiH. Onako kako mi zamišljamo BiH, kakva ona ustvari jeste, a kako je ne vole vidjeti njeni dušmani, tako izgledaju Oružane snage. One su multietničke, shodno popisu iz 1991. godine i one su najbolje integrisani dio društve.

Govoreći o tome da li je državnost BiH danas ugrožena Helez je poručio:

– Mnogi kažu “nema države”. Najbolje je Dodik osjetio kako ima države, koji je negirao, javno govorio da to ne postoji, da će se to raspasti i tako dalje. Sad šalje apelacije, pokušava zadnji atom snage da dadne da spasi sebe i svoju poziciju. On je otišao u historiju zahvaljujući našim državnim organima, kazao je Helez.

Kada je u pitanju budućnost BiH, ali i sigurnosna situacija Helez je optimističan.

– Kada je krenula agresija na BiH manje je bilo onih koji su bili za BiH, a više dezintegracijskih snaga. Sada odgovorno tvrdim da ima preko dvije trećine onih koji vole ovu zemlju BiH.

