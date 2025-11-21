Hag neće dopustiti da zločinac Mladić dođe u BiH

To je besmisleno i skandalozno, komentar je prof. Nurke Pobrića, stručnjaka za ustavno pravo nakon što je Vlada Republike Srpske donijela odluku kojom se osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću izdaje garancija za privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Garancija se odnosi na njegov boravak u BiH početkom narednog mjeseca kako bi prisustvovao četrdesetodnevnom pomenu svojoj pokojnoj sestri Milici Avram.

– Hag to neće dopustiti. On je i do sada tražio izlazak zbog zdravstvenih razloga u nekoliko navrata što je odbijeno, pa pogotovo ne vidim što bi mu se sada radi tog razloga odobrio i privremeni boravak u BiH – kratko je rekao prof. Pobrić.

Facebook komentari