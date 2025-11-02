BiH: Kiša stiže u ponedjeljak, a zatim razvedravanje i sunčani dani

Tokom današnjih popodnevnih i večernjih sati u Hercegovini se mjestimično očekuje slabija kiša, dok će se postepeno naoblačenje širiti i prema jugozapadnim dijelovima Bosne. Jutarnje temperature kretat će se od oko 4°C u Bosni do 24°C tokom dana u Hercegovini.Prema prognozi FHMZ-a, u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima sa zapada će stići izraženije naoblačenje koje će se širiti preko cijele zemlje, donoseći kišu. Nakon što padavine prođu, očekuje se postepeno razvedravanje. Minimalne jutarnje temperature bit će između 8 i 14°C, a maksimalne dnevne od 12 do 17°C, dok će na jugu dosezati i do 19°C,piše Avaz

U utorak i srijedu prognozira se pretežno sunčano vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Jutarnje temperature mogle bi se spustiti i do 0°C u Bosni, dok će u Hercegovini dnevne vrijednosti dosezati i do 19°C.

