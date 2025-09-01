Nakon dogovora Nikšića i Vučića: Nastavlja se isporuka sirovina i stabilizacija proizvodnje u Igmanu

Fabrika vojne industrije IGMAN d.d. Konjic obavještava javnost, poslovne partnere i svoje uposlenike da je, nakon privremenog zastoja u proizvodnji izazvanog obustavom isporuke baruta iz Republike Srbije, došlo do značajnog pomaka u rješavanju nastalog problema.

Naime, prema zvaničnoj informaciji dobijenoj od premijera Federacije BiH, Nermina Nikšića, u direktnom razgovoru s predsjednikom Republike Srbije, Aleksandrom Vučićem, postignut je dogovor o ukidanju zabrane izvoza baruta prema Bosni i Hercegovini, i to u roku od 48 sati. Time će biti omogućen nastavak redovne isporuke ključne sirovine za našu proizvodnju, što je od izuzetnog značaja za realizaciju postojećih ugovornih obaveza i očuvanje stabilnosti poslovanja.

– Zbog ranije obustave isporuke baruta, kompanija je bila prinuđena donijeti odluku o korištenju preostalog godišnjeg odmora za većinu uposlenika, s ciljem racionalnog upravljanja troškovima u vanrednim okolnostima. Zahvaljujemo se našim radnicima, partnerima i javnosti na razumijevanju, kao i Vladi Federacije BiH na brzoj reakciji i diplomatskom angažmanu.

Posebnu zahvalnost izražavamo premijeru Federacije BiH Nerminu Nikšiću koji je svojim angažmanom i posvećenošću još jednom pokazao iskreno opredijeljenje za podršku IGMAN-u. Premijer Nikšić, kao Konjičanin i dugogodišnji prijatelj naše kompanije, više puta je pokazao da razumije značaj IGMAN-a za lokalnu zajednicu ali i za odbrambenu industriju Bosne i Hercegovine.

IGMAN d.d. Konjic ostaje posvećen stabilnom poslovanju, poštivanju ugovora, zaštiti radnih mjesta i razvoju domaće vojne industrije. Cilj nove uprave IGMAN-a je da, u uslovima sve izraženijih geopolitičkih napetosti, osigura stabilnost proizvodnje i spriječi slične zastoje u budućnosti, kroz diversifikaciju snabdijevanja sirovinama, uključujući i intenzivne pregovore s alternativnim proizvođačima baruta u Evropi i šire.

O svim daljim koracima i povratku redovnim proizvodnim aktivnostima, radnici IGMAN-a će biti blagovremeno informisani putem internih kanala komunikacije – stoji u obavještenju.

