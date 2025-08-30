Elektroprivreda BiH o primjeni blok tarifa i očitanju potrošnje električne energije

Od 1. septembra ove godine, obračun potrošnje električne energije za kupce iz kategorije domaćinstva, vršiće se po cijenama utvrđenih Odlukom Regulatorne komisije za energiju u FBiH o davanju saglasnosti JP Elektroprivreda BiH na prijedlog cijena snabdijevanja krajnjih kupaca kod javnog snabdjevača, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.

U zavisnosti od potrošnje električne energije, za kategoriju domaćinstva primjenjivaće se tri blok tarife:

Zelena blok tarifa – za potrošnju od 0 do 350 kWh

Plava blok tarifa – za potrošnju od 351 do 1000 kWh

Crvena blok tarifa – za svaki kWh preko 1000 kWh.

Operator distributivnog sistema (ODS) JP Elektroprivreda BiH intenzivno provodi aktivnosti na pripremi vanrednog očitanja mjernih mjesta, kako bi razgraničio potrošnju zaključno s 1. septembrom ove godine.

– Imajući u vidu da je potrebno očitati potrošnju na 741.000 mjernih uređaja, veliki broj nedostupnih mjernih mjesta, te ograničene ljudske i tehničke resurse, očitanje svih mjernih uređaja na dan 1. septembar tehnički nije moguće izvršiti. Stoga, Operator distributivnog sistema (ODS) JP Elektroprivreda BiH poziva kupce koji redovno dostavljaju podatke očitanja, da isto učine i 1. septembra ove godine, a druge kupce da evidentiraju stanje brojčanika brojila na dan 1. septembra ove godine – navode iz Elektroprivrede BiH.

Uputstvo o načinu očitanja utroška električne energije, odnosno stanja brojčanika brojila, dostupno je na portalu JP Elektroprivreda BiH (www.epbih.ba), link EPBiH

U slučaju mogućih odstupanja, kupci će imati mogućnost da podatke o očitanju dostave telefonski ili putem maila, na besplatne brojeve i adrese:

· Srednjobosanski kanton 080 020 130 info.edtr@epbih.ba

· Bosansko-podrinjski kanton 080 020 131 info.edsa@epbih.ba

· Zeničko-dobojski kanton 080 020 132 info.edze@epbih.ba

· Sarajevski kanton 080 020 133 info.edsa@epbih.ba

· Unsko-sanski kanton 080 020 134 info.edbi@epbih.ba

· Tuzlanski kanton 080 020 135 info.edtz@epbih.ba

· Hercegovačko-neretvanski kanton 080 020 136 info.edmo@epbih.ba

Podaci se mogu dostaviti i putem web portala (www.epbih.ba), mobilne aplikacije (opcija – upiti i reklamacije), dopisom ili lično u prostorijama nadležnih elektrodistributivnih podružnica.

Za kupce čija su mjerna mjesta uvedena u sistem daljinskog očitanja, s ciljem razgraničenja potrošnje biće iskorišteni raspoloživi podaci o potrošnji na dan 1. septembra ove godine, saopćeno je iz Služba a komunikacije EPBiH.

