Sladić najavio stabilnije i toplije dane: “Živa ide uzbrdo”

U Bosni i Hercegovini danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, dok se slične vremenske prilike očekuju i u narednim danima.U Sarajevu će biti sunčano, uz jutarnju temperaturu oko 6 stepeni i dnevnu oko 20 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH. U većem dijelu zemlje jutarnje temperature kretaće se od 4 do 10 stepeni, dok će na jugu ići i do 13, a dnevne između 16 i 22, odnosno do 24 stepena na jugu.

Za sutra je najavljeno pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, na jugu i jugozapadu južni i jugozapadni, dok će u ostalim krajevima preovladavati sjeverni i sjeveroistočni.Trend zatopljenja komentarisao je i bh. meteorolog Nedim Sladić, koji je istakao da temperature ponovo rastu.

“Živa ide uzbrdo, a lijepo će je pratiti i vegetacija. Ipak, nije sve potpuno stabilno. Usklađivanje je još u toku”, naveo je Sladić na društvenim mrežama.

