Bećirović podnio Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti skandaloznih zaključaka NSRS

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović podnio je danas Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti Zaključaka povodom Informacije u vezi s odlukom Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

U obrazloženju zahtjeva, Bećirović ističe da usvojeni Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske od 22. augusta 2025. godine krše Ustav BiH, njene zakone, brojne međunarodne sporazume i ne poštuju pravosnažne presude sudova Bosne i Hercegovine. Također, u Zahtjevu se ukazuje da Zaključci neustavno daju nalog institucijama, pravnim i fizičkim osobama u entitetu Republika Srpska da nastave s donošenjem neustavnih akata i drugim neustavnim i nezakonitim aktivnostima.

Usvojeni skandalozni zaključci: “Dodik ostaje predsjednik RS, zabranjuje se provođenje prijevremenih izbora, odbacuju se odluke CIK-a”

Narodna skupština Republike Srpske nema pravo odbacivati pravosnažne presude i odluke Suda BiH, Centralne izborne komisije BiH, Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika u BiH. Nepoštivanje pravosnažnih presuda i odluka nadležnih organa vlasti predstavlja flagrantno kršenje Ustava BiH i Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i Krivičnog zakona BiH.

Ovim zahtjevom Bećirović traži da Ustavni sud BiH utvrdi, u skladu s Ustavom BiH i svojom dosadašnjom praksom, da entitet Republika Srpska nema ustavnu nadležnost za donošenje osporenih zaključaka, te da, u skladu s članom 61. st. 1, 2. i 3. Pravila Ustavnog suda BiH, poništi i stavi van pravne snage ove zaključke.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović će, u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima, u ovom i svim drugim slučajevima neustavnog postupanja, svim raspoloživim pravnim i političkim sredstvima nastaviti konkretno djelovati s ciljem poštivanja i implementacije principa ustavnosti i zakonitosti.

Facebook komentari