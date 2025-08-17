Ljetu (ni)je došao kraj: Nedim Sladić otkriva vrijedi li planirati odmor za kraj avgusta i u septembru

Ljetu nije došao kraj, ali nestabilno vrijeme će se nastaviti. Kakvo će vrijeme tačno biti i kolike temperature, bh. meteorolog Nedim Sladić kaže da će uveliko odrediti kretanje vantropske oluje Erin. Sladić otkriva i da li ćemo se moći kupati na moru u septembru

– Za 22. avgust, kao i za kraj ovog mjeseca, prognoziramo destabilizaciju atmosfere te kišu, pljuskove i grmljavinu uz pad temperature zraka širom zemlje. Prolazno stabilnije vrijeme usljed utjecaja slabog grebena preko naših područja očekujemo 23. i 24.08. te potom ponovo utjecaj doline i nestabilnije vrijeme je izgledno oko 25/26.08.2025, mada ovaj period će uveliko zavisiti od ponašanja vantropske oluje Erin.

Ipak, ovo ne znači da je ljetu došao kraj, barem ne onom umjerenom.

Prema definiciji, ljetni dan je onaj dan u kojem temperatura zraka je veća ili jednaka od 25 °C. Zasad, nemamo nijedan atmosferski faktor na globalnom nivou koji bi podržao izraženije vrućine, tj. one koje bi uslovile da ponovo živa u termometru se penje prema brojci od 40 °C. Opet, ovo će uveliko zavisiti od utjecaja Erina kada se približi istočnom Atlantiku – navodi Sladić.

Za one koji idu kasnije na odmor, Sladić kaže da će kupanja i sunčanja svakako biti i u septembru.

– Oni koji idu sada na more i dalje mogu računati da će imati sunčane dane u pauzama između pljuskova i grmljavine, ali ipak uz buru te nešto primjerenije ljetnje dnevne temperature zraka (oko 30 °C), ali i noćne (oko 20 °C)… Pa sad, ako vam kiša toliko smeta — nađite neku drugu razonodu za ta dva, eventualno tri dana – poručuje Sladić.

Facebook komentari