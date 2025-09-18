Sutra u BiH pretežno sunčano, temperature do 31 stepen

U Bosni i Hercegovini danas je sunčano vrijeme.

Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 6 stepeni, Sokolac 17, Srebrenica 20, Tuzla 21, Bugojno 22, Livno, Sarajevo i Zvornik 23, Bijeljina, Drvar, Jajce, Sanski Most i Zenica 24, Banja Luka, Bihać i Prijedor 25, Mostar i Trebinje 27 stepeni.

Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu zemlje do 31 stepen.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 11, a njviša dnevna temperatura zraka oko 27 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Facebook komentari